"El juez lo debe ver bastante claro para imputar al primer expresidente": el PP de Ayuso hierve tras el cerco a Zapatero

A primera hora de este martes, al filo de las 8:30 de la mañana, explotaba en la Audiencia Nacional la bomba política de primera magnitud: el juez José Luis Calama acordaba la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales y otros delitos en un demoledor auto en el que le sitúa como presunto "líder" de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

La onda expansiva de la detonación recorrió todo el Partido Popular de Madrid, que poco más de una hora después estaba en buena parte reunido en torno a Madrid está de moda, una de las seis mesas de trabajo que se han activado ya de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales que tendrán lugar en Madrid el próximo mayo.

"La justicia tiene sus tiempos, pero es inexorable. Mientras nosotros estamos aquí celebrando estas jornadas, el ex dos del Gobierno socialista [José Luis Ábalos] está en la cárcel; el otro ex dos [Santos Cerdán] estuvo en la cárcel. Hoy el ex uno ha sido imputado. Ya solo queda el uno actual, el jefe de la banda", lanzó la vicealcaldesa de Madrid y miembro de la Ejecutiva del PP madrileño.

"Nos gobierna una trama criminal y corrupta, pero terminarán todos rindiendo cuentas ante la justicia y ante los españoles por sus tropelías, y sus delitos", añadió Innma Sanz para quien esta noticia es "especialmente relevante" porque con Zapatero empezó "toda esta deriva populista y por lo que se ve, también, toda la trama de corrupción de este Partido Socialista actual". "Hoy parece que al del talante se le cayó la careta", apostilló la dirigente popular.

También la número tres del partido, Ana Millán, presente en el foro hizo referencia a este bombazo político e informativo y lo hizo señalando al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "La imputación de Zapatero es un hecho de una gravedad extrema, no solo porque es la primera vez en la historia de nuestra democracia que un expresidente del Gobierno es imputado por corrupción, sino porque Zapatero es el principal consejero de Sánchez. Pedro Sánchez convirtió a Zapatero en brújula política y moral y ahora tiene que explicar si también era su modelo ético".

Mientras, los mensajes en redes sociales de distintos cargos populares se sucedían. El más claro el de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta, incapaz de ocultar su entusiasmo. "¡Zapatero, pa´lante!", escribió. El número dos del partido, Alfonso Serrano, quiso contestar al PSOE madrileño, que tras conocerse la imputación publicó las diez preguntas que han tratado de registrar en la Asamblea sobre el viaje de la presidenta a México. "La pregunta de hoy es: ¿cuanto tiempo aguantareis sobre el cuello la bota de Oscar López, para defender a un Gobierno corrupto con un exPresidente imputado por organización criminal? Y añadiría otra: ¿queda algún diputado digno en el grupo parlamentario socialista? ¿O todos tragareis hasta 2027?", preguntó de forma retórica.

La pregunta de hoy es: ¿cuanto tiempo aguantareis sobre el cuello la bota de Oscar López, para defender a un Gobierno corrupto con un ExPresidente imputado por organización criminal?

Y añadiría otra: ¿queda algún diputado digno en @gpsoeasamblea ? ¿O todos tragareis hasta 2027? https://t.co/aJtortRCNp — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) May 19, 2026

En privado, el equipo de la presidenta cree que Zapatero se encuentra en verdaderos problemas porque las personas que están al frente de la investigación, como la fiscal Elena Lorente o el juez Calama, son "solventes y serias". En público, Isabel Díaz Ayuso puso el acento en la labor que ha desempeñado el Gobierno destinada a tapar este asunto. "Espero que no utilice la Fiscalía, ni la Abogacía ni lo que hacen siempre para intentar encubrir la verdad", lanzó.

"Ahora lo que tenemos que saber es qué está pasando, qué es lo que hay, y a partir de ahí pedir más explicaciones, pero, desde luego, esto es un escándalo internacional que vuelve a situar a este Gobierno y todo lo que le rodea en el epicentro de los escándalos y de un desprestigio tremendo".

Y es que, en paralelo, la izquierda política y mediática salió en tromba a defender al expresidente socialista a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Entre los primeros en pronunciarse, además de cargos del PSOE, figuras como Pablo Iglesias, Gabriel Rufián, Sarah Santaolalla o Ignacio Escolar. Según fueron pasando las horas, algunos cambiaron de opinión; otros guardaron un elocuente silencio.

"Me parece increíble que también hayamos escuchado lo del no pararán. ¿Qué pasa, que también los jueces son fachas, todo el mundo es facha, hay lawfare, España no es un Estado de derecho, o es lo que pretenden que no sea?", se preguntó Ayuso para quien "cuestionar el trabajo que está realizando la Justicia, me parece terrible y propio de un Gobierno populista". "¿También van a poner en tela de juicio las investigaciones internacionales al resto de los organismos?", inquirió.

Es un escándalo internacional que vuelve a situar a este Gobierno y todo lo que le rodea en el epicentro de los escándalos y de un desprestigio tremendo.@IdiazAyuso sobre la imputación de Zapatero. pic.twitter.com/gSaLh66FY8 — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) May 19, 2026

Así las cosas, para la presidenta madrileña "ha llegado el momento de dar explicaciones, de ver que está pasando, transparencia y que un asunto como el de Plus Ultra, que lo sabe todo el mundo entero, pues llegue a su fin y se conozca que hay exactamente ahí".

También el alcalde de Madrid se pronunció al respecto desde el Palacio de Cibeles. "El sanchismo es corrupción. El padrino político de Sánchez no podría no ser corrupto. Si Sánchez es corrupción, todo lo que rodea a Sánchez es corrupción y que esto se trate de disfrazar como un ataque a la justicia es la enésima degradación del Estado de derecho y de las instituciones", lamentó José Luis Martínez Almeida en línea con los expresado por Ayuso.

"Pedro Sánchez es corrupción, todos los que están con Sánchez son corrupción, todo lo que rodea a Sánchez es corrupción y no se va a ir de Moncloa porque Moncloa es el último bastión para que los jueces no le puedan investigar o para que al menos él se sienta con la fuerza suficiente para intimidar al poder judicial, para que no le acabe investigando a él", incidió el regidor que remató así: "El juez lo debe ver bastante claro para imputar al primer expresidente del Gobierno".