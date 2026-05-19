La rotura de una tubería de gas provoca cortes en varias líneas del Metro de Madrid

La rotura accidental de una tubería de gas ha obligado a interrumpir la mañana de este martes el servicio en las líneas 2 y 5 de Metro de Madrid. El incidente, que ha provocado cortes en tramos muy transitados de ambas rutas, se enmarca en las obras de modernización que se están llevando a cabo en la céntrica estación de Ventas.

Los hechos han ocurrido en torno a las 10:00 de la mañana. Durante los trabajos habituales para mejorar la accesibilidad de la parada, los operarios han perforado por accidente un conducto de gas. Ante esta situación, los responsables del suburbano han optado por detener la circulación de los trenes como medida de cautela, después de constatar que "se ha picado una tubería de gas", tal y como han confirmado fuentes de la compañía a Europa Press.

🔴 Continúa interrumpida la circulación por un escape de gas en L5 y L2. Los tramos pasan a ser entre Alsacia y Goya (L2) y entre Quintana y Rubén Darío (L5). — Metro de Madrid (@metro_madrid) May 19, 2026

En concreto, el corte del servicio en la línea 2, que une Las Rosas con Cuatro Caminos, se ha hecho efectivo en ambos sentidos entre las estaciones de Alsacia y Retiro. Por su parte, en la línea 5, cuyo recorrido abarca desde Alameda de Osuna hasta Casa de Campo, los trenes han dejado de circular de forma temporal en el tramo comprendido entre Quintana y Núñez de Balboa. Los técnicos ya se han desplazado a la zona afectada y trabajan para reparar la avería y restablecer el tráfico de viajeros con la mayor celeridad posible.

El escape de gas también afecta a la Línea 6, tal y como informó la red de Metro en sus redes sociales: "Circulación interrumpida en L6 entre las estaciones de O'Donnell y Nuevos Ministerios, en ambos sentidos, por un escape de gas".

Este contratiempo se ha producido en el desarrollo de un ambicioso proyecto de remodelación en la estación de Ventas. El objetivo de estas actuaciones es dotar a las instalaciones de cinco nuevos ascensores para facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida, además de acometer la renovación integral del antiguo vestíbulo, que permanece cerrado al público desde el año 1970. Se trata de una de las paradas con más historia de toda la red metropolitana.

La inversión prevista para ejecutar este proyecto supera los 19 millones de euros. Además de la instalación de los elevadores, los planes contemplan la creación de nuevos pasillos y un moderno vestíbulo principal. Una vez que concluyan estos trabajos de restauración, el recinto histórico se integrará dentro del conocido circuito de los Museos de Metro. Este conjunto cultural ya engloba otros espacios emblemáticos como la Nave de Motores de Pacífico, el museo de los Caños del Peral, la conocida como estación fantasma de Chamberí y la exposición de trenes clásicos ubicada en Chamartín.