Muere calcinado un joven de 28 años en su camión de basura pese al intento heroico de sus compañeros

Un conductor de un camión de basura ha muerto la madrugada de este martes después de que el vehículo en el que circulaba se incendiara tras sufrir un accidente en la vía de servicio de la A-3, a la altura de Valdecarros, en Madrid. El siniestro también ha dejado dos heridos: otros conductores de camiones de basura que han intentado sacarle de las llamas.

El accidente se ha producido sobre las 2:15 horas, en el kilómetro 13,5 de la carretera. Cuando los equipos de emergencia han llegado al lugar, el camión ya estaba ardiendo. Los Bomberos del Ayuntamiento han trabajado para extinguir el fuego, pero el conductor, un hombre de 28 años, había quedado atrapado dentro de la cabina y no han podido salvarle.

Los dos trabajadores que han presenciado el accidente han tratado de auxiliar al conductor atrapado sin que hayan podido hacer nada por su vida, según han informado fuentes de Emergencias Madrid. Durante el intento de rescate han sufrido quemaduras.

Efectivos de Samur-Protección Civil han atendido a los dos heridos en el lugar antes de trasladarlos a distintos hospitales madrileños. Uno de ellos ha ingresado en el Hospital Gregorio Marañón con quemaduras leves en las manos. El otro ha sido evacuado al Hospital La Paz con pronóstico moderado por quemaduras en brazos y cara.