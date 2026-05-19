En un día tan señalado para el PSOE tras la imputación de uno de sus grandes referentes, José Luis Rodríguez Zapatero, el socialismo madrileño vuelve a ser noticia por sus tejemanejes al frente de las administraciones que gestionan. En este caso, lo que estaría en cuestión sería el supuesto acceso ilegal a datos confidenciales de los ciudadanos de Getafe.

Fuentes del PP getafense se han puesto en contacto con Libertad Digital para denunciar este hecho, que se suma a una larga lista de escándalos que salpican al Gobierno municipal de Sara Hernández. Según apuntan los populares, cargos electos estarían haciendo uso de Vinfopol, una aplicación informática de gestión interna destinada única y exclusivamente a los agentes de la Policía Local.

En concreto, la mira está puesta en Jorge Juan Rodríguez Conejo, concejal delegado de Hacienda y Seguridad Ciudadana, además de segundo teniente de alcalde, quien tendría incluso un usuario propio en la mencionada plataforma policial. Para que se hagan una idea del alcance de esta cuestión, a través de este portal, cualquier persona autorizada puede rastrear de forma pormenorizada intervenciones policiales, minutas, partes médicos y las diligencias detalladas que el cuerpo local remite de forma regular a los juzgados.

El "Gran Hermano" de Sara Hernández

El portavoz del PP Antonio José Mesa ha calificado formalmente este acceso informático como "una vulneración muy grave de la ley" y ha exigido la comparecencia urgente del ejecutivo local para aclarar "para qué quiere esos datos sensibles y confidenciales de los ciudadanos".

Mesa se ha mostrado tajante al enmarcar el suceso en una supuesta estrategia de control social de corte partidista: "Es el Gran Hermano de Sara Hernández para tener controlados a los ciudadanos, como hace su jefe Sánchez. Son las cloacas del sanchismo también en Getafe. Y el concejal de seguridad sería la Leire Díez particular de Sara Hernández".

A juicio del líder de los populares, la regidora socialista actúa guiada por un sentimiento de impunidad institucional. "Se cree que está por encima de la ley y que Getafe es su cortijo", ha censurado el portavoz de la oposición, acusando al equipo de Gobierno de haber "colonizado el Ayuntamiento, las empresas públicas y hasta la Policía Local con sus enchufes y sobresueldos a las direcciones, que están a su servicio".

Además, considera que este hallazgo no representa un hecho aislado, sino la culminación de una escalada en la fiscalización de la vida privada de los vecinos. Y para muestra un botón. Antonio José Mesa ha recordado la implantación de las polémicas 'tarjetas inteligentes' municipales destinadas al reciclaje, criticando que ya se fiscalizaba "cuándo y cómo tiramos la basura".

No obstante, advierte que la brecha detectada en el sistema Vinfopol supone un preocupante salto cuantitativo, y sugiere que la información recopilada podría emplearse con fines espurios de control político.