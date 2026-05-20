Almeida, "absolutamente a tope", irá a por la reelección en 2027

José Luis Martínez-Almeida asegura estar "a tope" de cara a las próximas elecciones municipales de 2027. Después de meses jugando con la incógnita y de un "proceso de reflexión" muy marcado por su paternidad, el regidor madrileño sostiene que sigue teniendo "las fuerzas, las ganas y la ilusión" para continuar en Cibeles.

La realidad es que la idea llevaba tiempo rondando. Ya en septiembre de 2025, Almeida dejaba caer de forma casi definitiva que su intención era repetir candidatura, aunque entonces ponía una condición: mantener intacto el entusiasmo. "Si mañana fueran las elecciones me presentaba", afirmó en aquel momento. Ahora, ocho meses después, ha convertido aquella declaración de intenciones en una confirmación oficial: volverá a presentarse como candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid.

Sobre esto, el alcalde ha explicado que no quería tomar la decisión "por continuar" ni dar por hecho otro mandato simplemente porque pudiera ganarlo. Almeida necesitaba parar y preguntarse si seguía teniendo energía para afrontar "el tremendo privilegio" que supone dirigir Madrid. La conclusión que ha sacado tras esa reflexión, según ha resumido él mismo tras participar en la presentación de los actos por los 40 años de FAD Juventud, es que está "a tope, absolutamente a tope".

Durante estos meses, la oposición había aprovechado cada ocasión para presionarle con la pregunta. Precisamente el pasado septiembre, la portavoz muncipal del PSOE, Reyes Maroto, le pidió directamente en el Debate sobre el Estado de la Ciudad que aclarara si volvería a ser candidato. Almeida evitó entonces responder de forma tajante y le reprochó estar más pendiente de su futuro político que "de los problemas de los madrileños".

Pero la escena terminó teniendo incluso cierto efecto motivador para el alcalde. Días después, el propio Almeida ironizó con que escuchar a Maroto decir que su posible salida sería una "oportunidad para la izquierda" le había dado un "chute de energía" para su "eventual y probabilísima candidatura".

Una energía que Almeida parece haber mantenido con los meses, al afirmar ahora que "merece muy mucho la pena continuar trabajando por todos los madrileños". Lo hace, además, con "muchos proyectos por delante para esta ciudad".