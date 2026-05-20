Así avanzan las obras de Las Tablas Oeste, el primer desarrollo de Madrid Nuevo Norte

Las obras de Las Tablas Oeste, el primer ámbito de Madrid Nuevo Norte en entrar en fase de desarrollo, ya están en marcha desde hace varias semanas. Después de años de planificación, la maquinaria ha comenzado a trabajar sobre el terreno en uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de la capital.

Los trabajos comenzaron el pasado 6 de mayo después de que el 15 de abril el Ayuntamiento de Madrid autorizase oficialmente el inicio de las obras. La actuación se centra ahora en la antigua campa de almacenamiento de coches del Semat, en Las Tablas Oeste, donde han arrancado las labores previas de demolición y adecuación del terreno.

Se trata de una primera fase que durará unos seis meses y que servirá para preparar el ámbito antes del inicio de las obras de urbanización, previstas para verano. En concreto, los trabajos afectan a una superficie de más de 113.000 metros cuadrados e incluyen la demolición de 15 edificaciones y casetas, además de la retirada de pavimentos y otras estructuras existentes.

Desde Crea Madrid Nuevo Norte, sociedad propietaria del 97% del suelo de este ámbito, destacó que el proyecto "ha entrado en una nueva fase en la que es ya una realidad palpable". Su consejero delegado, José Ignacio Morales, también señaló que las obras ya avanzan "conforme a la planificación prevista".

El arranque de estos trabajos llega meses después de que el Ayuntamiento aprobara definitivamente el proyecto de urbanización de Las Tablas Oeste, el primero de los cuatro ámbitos de Madrid Nuevo Norte en iniciar su desarrollo material. Ya entonces, el Consistorio adelantó que las primeras demoliciones comenzarían durante el segundo trimestre de 2026. Y así ha sido.

Ubicado junto a la playa de vías de Fuencarral, Las Tablas Oeste ocupará cerca de 305.000 metros cuadrados y completará la conexión entre el actual barrio de Las Tablas y el futuro desarrollo del norte de la ciudad. El ámbito prevé 741 viviendas, de las que el 38% estarán bajo gestión municipal, además de oficinas, espacios comerciales, equipamientos públicos y más de 91.000 metros cuadrados de zonas verdes.

La futura urbanización incluirá también nuevas calles, aceras, carriles bici, alumbrado público LED, drenaje sostenible y redes de servicios, además del cubrimiento parcial de vías ferroviarias y el soterramiento de la actual línea aérea de alta tensión.

Mientras avanzan estos primeros trabajos, el proyecto incorpora medidas para minimizar las molestias en el entorno, con control del polvo, seguimiento del ruido y protocolos ambientales específicos. "Afrontamos esta etapa con mucha ilusión, con sentimiento de responsabilidad y con un enfoque centrado en la ejecución eficiente de la obra y en la minimización de cualquier afección a los vecinos del entorno", explicó Morales.