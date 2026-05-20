Christian Gálvez y Patricia Pardo presentarán el acto del papa León XIV en el Santiago Bernabéu

La noticia ha sorprendido al ámbito televisivo y religioso a partes iguales. El popular presentador Christian Gálvez y la periodista Patricia Pardo han sido los elegidos para conducir el acto central que se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu el próximo 8 de junio, con motivo de la primera visita del papa León XIV a España. Este anuncio llega apenas unos días después de que Gálvez celebrara su cuadragésimo sexto cumpleaños, fecha en la que su esposa le dedicó un emotivo mensaje público.

El evento en el Santiago Bernabéu está diseñado para ser un encuentro multitudinario que congregará a cerca de 80.000 personas. La organización ha preparado una jornada solemne y festiva en la que, además de la esperada intervención del Papa, tendrán lugar diversas actuaciones musicales. Según ha trascendido, David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges serán los encargados de poner voz y música a esta histórica cita en la capital de España.

Tras darse a conocer la noticia, Patricia Pardo ha compartido sus impresiones en el programa Vamos a Ver, de Telecinco. La presentadora no ha ocultado su emoción ante el que será el primer proyecto profesional conjunto de la pareja tras cuatro años de relación sentimental. "Es un reto profesional para nosotros. Estamos sorprendidos, abrumados y nos sentimos bendecidos, aunque el peso de la responsabilidad está ahí", ha declarado ante la audiencia y sus compañeros de plató.

La elección del matrimonio para este acontecimiento no parece casual, dado que ambos han manifestado en diversas ocasiones sus convicciones religiosas. "Nosotros somos profundamente creyentes y nos hace una ilusión que no os podéis imaginar", ha subrayado Pardo durante su intervención televisiva. Asimismo, ha confesado que los nervios y la magnitud del escenario harán que viva los instantes previos con gran tensión, pero confía en que todo salga según lo previsto para poder celebrarlo en familia una vez concluya el acto. "Queremos ser prudentes, hacerlo muy bien y estar a la altura. Somos creyentes y para nosotros es un regalo", ha reiterado.