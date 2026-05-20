El exclusivo mercadillo floral que toma el barrio de Salamanca

La primavera recupera uno de sus planes más reconocibles en la capital. El Mercado de las Flores de Vogue celebrará una nueva edición el próximo 23 de mayo, cuando la calle Jorge Juan volverá a convertirse en un recorrido al aire libre repleto de propuestas vinculadas al diseño, la decoración, la gastronomía y el comercio local.

La cita, impulsada por Vogue España junto al Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Comerciantes Barrio de Salamanca (Distrito 41), reunirá a 30 floristerías especializadas, además de talleres, experiencias sensoriales y promociones en algunos de los establecimientos de la zona.

Una jornada para pasear entre decoración, gastronomía y ocio

El evento se extenderá desde Serrano hasta Núñez de Balboa, en uno de los ejes comerciales más transitados del barrio de Salamanca. Durante nueve horas, los visitantes podrán recorrer distintos espacios dedicados no solo a arreglos vegetales y plantas ornamentales, sino también a cosmética, moda, perfumes y artesanía.

La programación incluye degustaciones de café, sorteos, descuentos exclusivos y zonas pensadas para fotografías, en un formato que mezcla compras y entretenimiento. El objetivo es convertir la jornada en un plan abierto tanto para quienes buscan inspiración decorativa como para quienes simplemente quieren disfrutar del ambiente.

Treinta floristerías y comercios del barrio

Entre los participantes de esta edición figuran nombres como Verdecora, Provocateur Roses, La Fiorería, Blooms, Singular Flower o Caléndula, además de estudios especializados y pequeños negocios vinculados al diseño floral.

A ellos se sumarán comercios, hoteles y restaurantes del entorno con actividades especiales durante la jornada. Algunos ofrecerán cócteles inspirados en la primavera, promociones temporales o instalaciones efímeras creadas para la ocasión.

También habrá espacio para distintas entidades solidarias, que aprovecharán el encuentro para dar visibilidad a sus iniciativas y acercarse al público.

La cita tendrá lugar el sábado 23 de mayo, entre las 11:00 y las 20:00 horas, con acceso libre y gratuito. El recorrido ocupará la calle Jorge Juan, entre Serrano y Núñez de Balboa.