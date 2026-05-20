El Hospital La Paz incorpora una tecnología pionera en España para revolucionar el diagnóstico de enfermedades complejas

La sanidad pública de la Comunidad de Madrid da un salto cualitativo en la modernización de sus infraestructuras hospitalarias. El Hospital Universitario La Paz ha incorporado una tecnología de alta precisión pionera en España: la espectrometría de masas automatizada integrada directamente en la rutina de su laboratorio clínico. Este avance, que hasta la fecha estaba restringido a laboratorios altamente especializados, permite optimizar el seguimiento terapéutico, mejorar la precisión de los diagnósticos y reducir sustancialmente los tiempos de respuesta en pacientes con patologías complejas, tanto adultos como pediátricos.

La implantación de esta plataforma se enmarca en el ambicioso proceso de digitalización y modernización que está acometiendo La Paz. El nuevo sistema automatiza de forma integral todo el procedimiento analítico, desde la fase inicial de preparación de la muestra hasta la interpretación final de los resultados. Al integrarse con las áreas de Bioquímica Clínica e Inmunoquímica, la herramienta asegura una total trazabilidad de las pruebas, minimiza la variabilidad de los procesos y libera a los profesionales de tareas mecánicas para que puedan dedicarse a labores de mayor valor clínico.

Aplicación inmediata en trasplantes y pediatría

La primera aplicación asistencial que ya se encuentra operativa en La Paz es la monitorización de inmunosupresores en pacientes trasplantados, un ámbito especialmente sensible tanto en adultos como en niños. En este tipo de tratamientos, variaciones mínimas en la concentración del fármaco en sangre pueden desencadenar el rechazo del órgano o provocar toxicidad y efectos adversos graves. La espectrometría de masas aporta una sensibilidad y precisión muy superiores a los métodos tradicionales, facilitando un ajuste terapéutico inmediato y personalizado.

La Consejería de Sanidad prevé ampliar de forma progresiva la cartera de pruebas de esta plataforma a otras especialidades del hospital. Entre las áreas prioritarias se encuentran la Oncología, la monitorización antibiótica, la determinación de la vitamina D y la Endocrinología, con una atención especial a la edad pediátrica. En la población infantil, de hecho, la tecnología facilitará el diagnóstico de alteraciones endocrinas gracias a su capacidad para detectar hormonas esteroideas en concentraciones extraordinariamente bajas que las técnicas convencionales no lograban medir con fiabilidad.

Beneficio para miles de pacientes y medicina predictiva

Las previsiones asistenciales de la Comunidad de Madrid apuntan a que varios miles de pacientes se beneficiarán anualmente de esta tecnología de vanguardia en los distintos servicios del centro. En el área oncológica, por ejemplo, el sistema resultará clave para monitorizar con máxima precisión los tratamientos hormonales en cánceres que son hormonodependientes.

La integración de estos resultados analíticos de alta calidad en los sistemas de información de La Paz permitirá avanzar hacia un modelo de medicina predictiva y personalizada. Al medir con exactitud biomarcadores, hormonas y fármacos, los facultativos podrán anticipar posibles complicaciones, realizar diagnósticos mucho más precoces y adaptar con absoluta seguridad los tratamientos a las características singulares de cada paciente.