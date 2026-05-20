Ignacio Dancausa, pupilo de Ayuso, quiere sustituir a Beatriz Fanjul al frente de las NNGG del PP

"Tengo mucha ilusión por movilizar a la juventud española para que llevemos pronto a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa, por eso he decidido presentarme a la presidencia de Nuevas Generaciones de España en el Congreso que se convocará este lunes". Así arrancaba Ignacio Dancausa el mensaje publicado en redes sociales y con el que anuncia dar el salto a las organización nacional de las juventudes populares, que preside Beatriz Fanjul.

El hasta ahora presidente de las NNGG del PP en Madrid informa de que este miércoles por la mañana ha trasladado su decisión a la dirección nacional del Partido y de Nuevas Generaciones de España. "Quiero liderar una candidatura integradora que una a la juventud española y a la organización, la más grande de España en este momento crucial para nuestra generación. En este gran proyecto todo el mundo tiene su sitio. ¡Cuento con todos vosotros!".

Tengo mucha ilusión por movilizar a la juventud española para que llevemos pronto a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa, por eso he decidido presentarme a la presidencia de Nuevas Generaciones de España en el Congreso que se convocará este lunes. Esta mañana he trasladado mi… — Ignacio Dancausa (@Idancausa) May 20, 2026

Esta decisión llega después de la crisis sufrida en esta organización hace apenas dos meses, cuando su secretario general, Carlo G. Angrisano, anunció su dimisión del cargo y su baja como afiliado del Partido Popular. También pidió abiertamente el voto para Vox. Fuentes de Génova señalaron entonces que Angrisano, que es además sobrino del eurodiputado por Vox Juan Carlos Girauta, no ejercía de facto como secretario general de la organización que aglutina a los jóvenes del PP, desde hace meses.

Dancausa fue la apuesta personal de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña y los pesos pesados del partido comenzaron a fijarse en él al liderar en esa misma facultad la asociación Libertad sin Ira, que planta cara a los postulados del partido fundado por Pablo Iglesias junto a otros dirigentes morados y que busca abrir espacios de debate y tolerancia en el ‘soviet’ de la Complutense.

De hecho, Libertad Digital entrevistó al joven Dancausa cuando éste decidió dar el paso de entrar en la política activa de la mano del PP de Ayuso. Su sueño, entonces, era el siguiente: "Movilizar a los jóvenes del centro-derecha". Entonces creía que las juventudes de los partidos se podían plantear mejor y sus integrantes tenían que dedicarse sobre todo "a dar la batalla en la calle, en las universidades, en todos lados. (…)". Esa imagen de agencia de colocación, de ascensor, que muchas veces se tiene de las organizaciones políticas juveniles, "no queda muy bien".

Un pensamiento compartido con la presidenta madrileña para quien dar todas las batallas culturales es objetivo prioritario. Además, ambos tenían una historia común: su paso por la Universidad Complutense. En el caso de Ayuso, por la facultad de Ciencias de la Información; en el de Dancausa, la de Ciencias Políticas.

"Sed relevantes, sed influyentes. Es el momento de ir a las facultades, ir a los colegios mayores y hablarles" a los jóvenes estudiantes, instó a Ayuso durante el congreso de NNGG de Madrid en que Dancausa fue elegido. "Por eso estamos aquí: muchos nos miran y nos necesitan". "Os pido que vayáis a las universidades, que estéis en los medios, que deis todos los debates", insistió. Y, como ya hiciera en el congreso que la proclamó presidenta del PP de Madrid, Ayuso avisó: "Quiero que seáis jóvenes del Partido Popular y nunca viejos de Nuevas Generaciones".

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