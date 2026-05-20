Ayuso recibe en la Real Casa de Correos al disidente cubano José Daniel Ferrer

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido este miércoles en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, al disidente cubano José Daniel Ferrer.

Ferrer es un referente de la oposición al régimen de Cuba, vigente desde 1959. Su trayectoria como opositor comenzó durante la llamada "Primavera Negra" de 2003, cuando fue detenido y condenado a 25 años de cárcel.

Volvió a ser privado de libertad en 2021 y 2025. Tras esta última etapa, en octubre de 2025 se vio obligado a exiliarse junto a su familia a Miami (Estados Unidos).

En relación con la situación en Cuba, el país atraviesa una grave crisis energética. El Gobierno cubano ha reconocido la falta de reservas suficientes de combustible, en un contexto en el que habría perdido a sus principales proveedores de petróleo, Venezuela y México.

Esta situación ha provocado apagones continuos en la isla, lo que ha derivado en una reactivación de protestas sociales. Según los datos mencionados, estas protestas se han saldado con al menos 85 detenciones.

Minutos después de este encuentro se ha conocido que Raúl Castro, hermano del dictador y último jefe histórico de la revolución cubana aún con poder real en la isla, ha sido imputado en Estados Unidos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, según ha confirmado a ABC un funcionario de la Administración Trump.

Supuso el ataque de cazas cubanos, en febrero de 1996 contra dos aeronaves civiles de esa organización de exiliados cubanos, en el que murieron cuatro personas. Ahora, casi tres décadas después, la Fiscalía norteamericana toma esta decisión contra el hermano de Fidel Castro.