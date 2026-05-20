King África, La Guardia y tortilla sin límite en Madrid: el plan XXL que lo cambia todo este sábado

El 23 de mayo, el Autocine Madrid se convierte en el escenario de Tortilla Fest by Rita’s, un evento que mezcla gastronomía, música en directo y ocio en una jornada continua de mediodía a medianoche. La cita gira en torno a uno de los platos más populares de la cocina española: la tortilla.

El formato propone un día completo de degustaciones, concurso culinario y actuaciones musicales, con el público como protagonista en la elección de la mejor tortilla del festival.

Un concurso de tortilla con el público como jurado

Durante toda la jornada, distintos restaurantes presentarán sus versiones de tortilla para que los asistentes puedan probarlas y compararlas. El sistema de votación será abierto, por lo que cada visitante podrá decidir cuál es su favorita.

La dinámica se mantiene activa durante todo el evento, convirtiendo la experiencia en un recorrido gastronómico continuo en el que el público participa directamente en el resultado final del concurso.

De la cocina al tardeo XXL

A medida que avanza la tarde, el festival cambia de ritmo y se transforma en un gran tardeo musical. El cartel incluye conciertos en directo de La Guardia, La Década Prodigiosa y King África, además de sesiones de DJ que se extienden hasta el cierre.

El evento plantea una transición de la gastronomía al espectáculo musical sin interrupciones, con un ambiente festivo durante toda la jornada.

Un plan para todo el día en Madrid

El acceso está permitido desde las 13:00 hasta las 00:00 horas, con un formato pensado para pasar el día completo en el recinto. Los menores de hasta 12 años pueden entrar de forma gratuita, mientras que a partir de 13 años se requiere entrada.

El espacio cuenta con zona de aparcamiento y aforo limitado. No se permite la entrada con comida o bebida del exterior ni la salida y reentrada una vez dentro del recinto.