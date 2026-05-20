"¡Madrileños!": así es el tradicional edicto que popularizó Tierno Galván y que Madrid recuperará para León XIV

¡Madrileños! Madrid hará un bando con motivo de la visita de León XIV a la capital. El Ayuntamiento recuperará así uno de sus textos más tradicionales para comunicar el acontecimiento, que protagonizará la agenda de la capital entre el 6 y el 9 de junio. "Sí, estamos preparando un bando para cuando venga el Papa, porque efectivamente yo creo que se lo merece, sin lugar a dudas", ha anunciado este miércoles el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Según la RAE, un bando es una "proclama o edicto que se hace público, originariamente de modo oral, por orden superior, especialmente militar o de un alcalde". En Madrid, la tradición se popularizó con Enrique Tierno Galván, que utilizó esta fórmula nada más llegar a la Alcaldía en 1979 y la convirtió en una de sus grandes señas de identidad hasta su fallecimiento, en enero de 1986.

El primero de sus bandos lo firmó el 31 de julio de 1979. Aquel texto hacía un llamamiento a recuperar la limpieza y el cuidado de la ciudad. "Los vecinos debemos contribuir con nuestro esfuerzo a que la Villa recobre la limpieza y el decoro que siempre tuvo y que siempre se le ha reconocido", escribía.

Durante sus casi siete años al frente del Ayuntamiento publicó 19 bandos. Uno de los más recordados llegó tras el intento de golpe de Estado del 23-F. El 26 de febrero de 1981, Tierno Galván pedía "un comportamiento impecable" y cerraba el texto con una frase que quedó para la historia: "Confiando que así ocurra, madrileños, ¡Viva la Libertad!".

Sin embargo, los edictos de Tierno Galván solían abordar cuestiones mucho más cotidianas. En diciembre de 1984 dedicó uno a las micciones y los excrementos de perros en la vía pública. Con su característico estilo, proclamó: "Otros hay, por fortuna pocos y sin duda extravagantes, que utilizan las añosas hayas, los corpulentos olmos, y los viejos y fuertes pinos para que oculten cómo desaguan sus corporales humores, a veces líqui-dos, a las veces sólidos, con daño para los jardines, peligro para la honestidad y mal ejemplo para los infantes que en los públicos lugares gozan de la libertad y juegos de la inocente puericia".

Décadas después, aunque con otro lenguaje, el Ayuntamiento sigue recurriendo a esta fórmula en momentos señalados. El último bando en la ciudad de Madrid se publicó el 18 de junio de 2024, con motivo del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como Rey de España. Aquel texto comenzaba precisamente así: "¡Madrileños! Este 19 de junio se cumplen diez años del juramento y proclamación como Rey de España". Un arranque que ya utilizaba Tierno Galván, que se ha mantenido en el tiempo y que, con toda probabilidad, será el inicio de la proclama que se elabore para el Pontífice.

También en 2024 el Gobierno municipal elaboró otro por el XX aniversario de los atentados del 11-M. En 2023, con motivo de la jura de la Constitución de S.A.R. la Princesa de Asturias. En 2022, por el Año Santo de San Isidro. Y en 2020, en plena pandemia, el bando se utilizó para trasladar instrucciones y recomendaciones a la ciudadanía de la capital.

"¡Madrileños! Nuestro país está siendo uno de los más castigados por la pandemia de coronavirus COVID-19, extendida ya a los cinco continentes. Y dentro de España, la Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid están especialmente afectadas. La solidaridad, la responsabilidad y el civismo de los madrileños han quedado demostrados en numerosas ocasiones a lo largo de nuestra Historia. Los madrileños nos crecemos ante la adversidad y las dificultades, que siempre nos dan ocasión de aportar lo mejor de nosotros mismos. Y, por desgracia, nos enfrentamos a una de esas ocasiones en las que los madrileños, una vez más, hemos de ejercitar activamente, por el bien de todos, esas virtudes cívicas de las que nos enorgullecemos", se proclamó entonces.