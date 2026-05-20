Más Madrid ha alcanzado un acuerdo para cerrar su crisis interna y presentar una única lista a las primarias para la Asamblea de Madrid que estará encabezada por la ministra de Sanidad, Mónica García, y en la que el portavoz adjunto en la Asamblea, Emilio Delgado, se encuentra en el tercer puesto.

El acuerdo ha llegado después de que ambas partes volvieran a sentarse la semana del 2 de mayo y bajara la intensidad del choque que se abrió tras el acto del partido en el Monica García anunciaba que quería volver a ser candidata a la Presidencia regional en 2027, que ya avanzó en exclusiva Libertad Digital, una posibilidad que también barajaba Delgado desde hace más de un año.

Finalmente será Mónica García quien se enfrente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como cabeza de una lista "acordada según explica la formación con las distintas sensibilidades" dentro de la formación.

Emilio Delgado queda así relegado al tercer puesto y el segundo será para la actual portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot.