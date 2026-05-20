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Madrid

Muere un trabajador tras caer desde unos 30 metros en el Movistar Arena

Un trabajador de unos 50 años ha fallecido tras caer desde 30 metros mientras realizaba labores de mantenimiento en el Movistar Arena de Madrid.

Libertad Digital
Un trabajador de unos 50 años ha fallecido tras caer desde 30 metros mientras realizaba labores de mantenimiento en el Movistar Arena de Madrid.
Ambulancia del Summa 112 y furgón de Policía Municipal de Madrid tras un accidente laboral en el Movistar Arena. | Europa Press

Un trabajador de unos 50 años ha fallecido este miércoles tras precipitarse desde una altura aproximada de 30 metros mientras realizaba labores en el techo del Movistar Arena, en la plaza de Felipe II de Madrid, según ha informado Emergencias Madrid.

El accidente se ha producido en torno a las 14:35 horas en el interior del recinto, cuando el hombre se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en la cubierta del pabellón por causas que se investigan.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios del SUMMA 112, que han encontrado al trabajador en parada cardiorrespiratoria. Según ha confirmado el jefe de guardia del SUMMA 112, Carlos Rubio, el trabajador ha fallecido "tras 20 minutos de maniobras de reanimación avanzadas".

En el dispositivo de emergencia, un psicólogo del SUMMA 112 ha atendido a otros tres trabajadores que presentaban crisis de ansiedad tras el suceso.

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También han intervenido efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y agentes de la Policía Municipal de Madrid, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Se trata de un nuevo accidente laboral en la capital, en un contexto en el que, según datos recientes, en la Comunidad de Madrid se han registrado decenas de fallecimientos en el trabajo en lo que va de año, además de más de 29.600 accidentes laborales hasta el mes de abril.

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