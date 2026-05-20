Tensión en Cercanías: un grupo de viajeros abandona un tren y camina por las vías tras una nueva avería

La avería de un tren de Cercanías registrada durante la mañana de este miércoles en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo ha provocado momentos de tensión entre los pasajeros y alteraciones en la circulación ferroviaria de varias líneas de la red madrileña. El incidente se ha producido entre las estaciones de Paco de Lucía y Ramón y Cajal, donde un convoy ha quedado detenido debido a una incidencia técnica mientras realizaba el trayecto entre Alcalá de Henares y Príncipe Pío.

Según han informado fuentes de Adif, el problema ha comenzado alrededor de las 10:00 horas, cuando el tren ha sufrido una avería que le ha impedido continuar la marcha. El convoy, perteneciente a la línea C-7 de Cercanías Madrid, ha permanecido parado durante varios minutos en un tramo de vía situado en el norte de la capital.

La incidencia ha afectado también a la circulación de la línea C-8, ya que el tráfico ferroviario en la zona ha tenido que reorganizarse para garantizar la seguridad y minimizar las consecuencias sobre el resto de servicios. Como resultado, numerosos usuarios han experimentado retrasos y modificaciones en sus trayectos habituales.

⚠️Se están registrando retrasos en las líneas C7 y C8 del núcleo de cercanías de Madrid por la incidencia de un tren entre Pitis y Madrid Chamartín - Clara Campoamor. — INFOAdif (@InfoAdif) May 20, 2026

Viajeros bajan a las vías

Durante el tiempo que el tren permaneció detenido, un grupo de aproximadamente veinte pasajeros decidió abandonar el convoy por iniciativa propia. Según explican desde Renfe, estas personas accionaron el mecanismo de alarma y descendieron a la vía pese a las advertencias de seguridad.

🔴 Tensión en Cercanías: un grupo de viajeros abandona un tren y camina por las vías tras una nueva averíapic.twitter.com/hwDUHmS5KX — Libertad Digital (@libertaddigital) May 20, 2026

Desde la compañía ferroviaria subrayan que los viajeros se bajaron "por su cuenta y riesgo", una actuación que obligó a extremar las medidas de seguridad en el tramo afectado.