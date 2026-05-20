Sol da luz verde a la regulación del nuevo modelo de financiación de universidades públicas

El nuevo modelo de financiación de las seis universidades públicas de la región ya es una realidad. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles la regulación de este sistema de financiación, dotado con cerca de 14.800 millones de euros hasta el año 2031, dando de esta manera respaldo jurídico al acuerdo suscrito el pasado mes de marzo por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y los rectores de la Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos.

De esta medida ha dado cuenta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, quien ha resaltado que el nuevo modelo dotará a las universidades públicas de una financiación plurianual que les permitirá seguir avanzando hacia la "calidad" y la "excelencia".

De acuerdo con el Ejecutivo regional, el sistema de financiación "permitirá a los centros públicos madrileños disponer de estabilidad económica para planificar su crecimiento, acometer inversiones y reforzar sus servicios". Además, el Gobierno autonómico, como ya avanzó en marzo, ha tenido en cuenta "las características y necesidades específicas de cada universidad", lo que significa que "los centros podrán acceder a distintos fondos extraordinarios".

Entre ellos se encuentra el de convergencia, "destinado a corregir desequilibrios y compensar situaciones de déficit en aquellas que lo necesiten"; el fondo adicional, "orientado a paliar los efectos derivados de la implantación del nuevo modelo y a financiar proyectos singulares que refuercen su competitividad"; y el de inversiones, "que permitirá realizar actuaciones estratégicas para modernizar infraestructuras docentes y científicas".

En total, las seis universidades públicas madrileñas dispondrán anualmente de una media de 2.465,1 millones de euros para financiar su actividad. De los casi 14.800 millones previstos en el conjunto del periodo, el 83 por ciento (es decir, unos 12.300 millones de euros) llegará a través de los Presupuestos Generales regionales y de la recaudación por precios públicos.

En cuanto al reparto, sin contabilizar los fondos comunes, la Universidad Complutense será la que reciba la mayor partida en los próximos seis años, con 2.914,2 millones de euros. Le siguen la Politécnica (1.676,3 millones), la Autónoma (1.260,5 millones), la Rey Juan Carlos (971,9 millones), la Carlos III (850,1 millones) y la Universidad de Alcalá (763 millones).

Mejora reclamada por los rectores

Desde el inicio de las negociaciones del descartado Anteproyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC), la aprobación de esta mejora de la financiación respondía a la principal reclamación de los rectores, quienes exigían equipararse a sistemas como el andaluz, muy parecido en tamaño al sistema público madrileño, que recibía hasta ahora 500 millones de euros más (hasta los 1.700 millones). Según habían trasladado, las seis universidades habían dejado de invertir mucho dinero en sus infraestructuras y necesitaban acometer reformas importantes.

En la actualidad, el sistema universitario madrileño cuenta con más de 300.000 estudiantes repartidos en veinte centros públicos y privados y ofrece 1.800 títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado.

De acuerdo con la Comunidad de Madrid, el modelo de financiación constituye la base para el desarrollo de la Comunidad de Madrid Región Universitaria, una estrategia "transversal" en la que participan todas las consejerías del Gobierno regional y que contempla distintas medidas para "consolidar el sistema universitario madrileño como un referente internacional de excelencia en educación superior".

Una de las actuaciones previstas es la creación del Campus Lope de Vega (c-LoVe) orientado a la enseñanza, difusión y certificación del español como lengua extranjera con sello propio, así como la atracción de estudiantes internacionales.

También sobresale la iniciativa 'Madrid Campus 365', que permitirá, mediante un convenio con la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, mantener abiertos durante el verano los 38 centros asociados distribuidos en los distintos campus universitarios de la región. Zarzalejo ha adelantado que el programa ofrecerá orientación académica, formación y actividades culturales y deportivas para los jóvenes de entre 16 y 35 años vinculados al ámbito universitario.