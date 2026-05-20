Todo lo que debes saber para no quedarte sin sitio en los actos del papa León XIV en Madrid

El acceso a los actos previstos en Madrid con motivo de la visita del papa León XIV entre el 6 y el 9 de junio se está organizando a través de un sistema de inscripción activo en la web Con el Papa, que ha abierto un segundo plazo para todos aquellos que quieran asistir.

A través de esa web, la inscripción puede realizarse de forma individual, en grupo —con familiares o amigos— o a través de la diócesis correspondiente. En todos los casos se solicitan datos personales como el DNI y el proceso es gratuito. Además, los usuarios pueden consultar el estado de su inscripción en cualquier momento para comprobar que los datos son correctos.

En un primer momento, las personas que se registran quedan en fase de preinscripción hasta que se cierre el proceso, una fecha que aún no se ha determinado. Será entonces cuando se envíe la confirmación oficial por correo electrónico o SMS, con la información de acceso a los eventos en los que cada persona haya quedado inscrita.

Sin embargo, las personas que se inscribieron en la primera tanda ya están recibiendo desde este pasado lunes, 17 de mayo, los correos con los detalles de zona asignada y otros aspectos organizativos. Es por eso que la organización insiste en que el correo electrónico vinculado a la inscripción debe estar correctamente introducido, ya que será el principal canal de comunicación. En todo momento se puede comprobar desde el perfil creado y, en caso contrario, modificarlo.

Dentro del calendario de actos, los únicos eventos que requieren inscripción son la vigilia de jóvenes y la misa en la plaza de Cibeles, que incluye la procesión del Corpus Christi. La vigilia está prevista para el 6 de junio a las 20:30 en la plaza de Lima. Al día siguiente, el 7 de junio a las 10:00, se celebrará la misa en la plaza de Cibeles. En el proceso, podrás elegir a cuál de ellos asistir, siendo el evento de la vigilia limitado a jóvenes.

El resto de su agenda sigue un proceso distinto. El acto previsto en el estadio Santiago Bernabéu se configura como un encuentro interdiocesano entre las diócesis de Madrid, Alcalá y Getafe, por lo que las entradas se distribuyen mediante invitaciones gestionadas a través de parroquias, movimientos, colegios y otras realidades eclesiales. En el caso del Movistar Arena, las invitaciones también se canalizan a través de distintos organismos de la sociedad civil y eclesial.

Sobre la participación general, la Archidiócesis de Madrid advierte de que "seremos muchos" y anima así a inscribirse cuanto antes: "Habrá sitio para todos, también para los no inscritos, pero los inscritos estarán más cerca del escenario".

En lo relativo a los menores de edad, el sistema establece que para los menores de 14 años no son obligatorios el correo electrónico ni el teléfono, y se puede activar la opción de comunicación delegada. Además, todos los menores de 16 años deben contar con el consentimiento del padre, madre o tutor, salvo que este último esté incluido en el mismo grupo de inscripción, algo que debe indicarse en la plataforma.