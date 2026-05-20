Zahara, La Pegatina y 20 artistas más en el maratón de música gratuito del Museo Reina Sofía

El Museo Reina Sofía acogerá el 22 de mayo de 2026 una jornada dedicada a la música en directo dentro de la celebración del Día Internacional de los Museos. Radio 3, junto a Acción Cultural Española, organiza un maratón de actuaciones en el Patio del Edificio Nouvel que se prolongará desde la mañana hasta la noche.

La programación reunirá más de veinte conciertos a lo largo del día, con acceso gratuito hasta completar aforo. El evento se integra en la programación especial del museo y se emitirá en directo tanto por radio como en plataformas digitales.

Un museo convertido en escenario continuo

Durante toda la jornada, el Patio del Edificio Nouvel funcionará como un espacio de emisión en vivo y escenario musical. La programación de Radio 3 se desarrollará desde el propio museo, con conexión en directo a su emisión habitual.

El encuentro busca combinar música, radio y acceso libre a la cultura en un mismo entorno. El museo mantendrá además su apertura gratuita dentro del horario habitual, ampliando la actividad más allá del concierto.

Más de veinte actuaciones en un solo día

El cartel reúne a artistas de distintos estilos y generaciones, con nombres como Queralt Lahoz, María José Llergo, La Pegatina, Zetak, Triángulo de Amor Bizarro o Zahara, entre otros.

Las actuaciones se organizan por franjas horarias, con dos conciertos por bloque. La jornada arranca a las 09:00 horas y se extiende hasta las 22:00 horas, con una programación ininterrumpida.

Emisión en directo y acceso libre

El evento podrá seguirse en directo a través de Radio 3 y en formato vídeo mediante RTVE Play, la web y la aplicación de la emisora, además de las redes del museo.

El acceso al Patio del Edificio Nouvel será libre hasta completar aforo, mientras que el museo mantendrá su entrada gratuita durante el horario habitual de apertura.