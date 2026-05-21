Cobo abre la puerta a un encuentro entre el papa León XIV y Bad Bunny en Madrid

El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, José Cobo, no ha descartado que se pueda producir algún tipo de encuentro entre el papa León XIV y el cantante puertorriqueño Bad Bunny durante el viaje del pontífice a nuestro país, previsto entre los días 6 y 12 de junio. En esas mismas fechas, el cantante tiene programados diez conciertos en la capital española.

El sábado 6 de junio a las 20:00 coincidirán en el tiempo la vigilia de los jóvenes que se celebrará en la plaza de Lima y la quinta actuación del artista en la ciudad. En una entrevista concedida a Europa Press, Cobo ha asegurado que "Madrid da para mucho" y ha señalado que las personas implicadas "no se oponen, sino que crean puentes".

Según Cobo, si el cantante se entera de la presencia del pontífice y desea hablar con él, "el Papa seguro que le recibe, como recibe a todos". Desde la Archidiócesis de Madrid aseguran estar dispuestos a la colaboración, aunque el prelado ha insistido en que las sorpresas de este tipo se organizan siempre "muy en sigilo". Para el arzobispo, no existe ningún antagonismo entre ambos mundos, destacando que en la misma jornada la ciudad acogerá los actos papales, el recital y una corrida de toros.

Al ser preguntado sobre qué le diría a un joven que dude entre asistir al espectáculo musical o a los actos religiosos, el cardenal Cobo ha respondido que vayan donde quieran, si bien ha puntualizado que la vigilia "no es simplemente un evento", sino que supondrá un "momento importante en términos de abrazo" que pretende servir de puerta abierta para quienes sienten desafección por la Iglesia o buscan un sentido a su vida frente a la actual desvinculación social.

Por otro lado, Cobo ha descartado la presencia de la cantante Rosalía en los actos debido a que actualmente se encuentra de gira, aunque ha dejado claro que eso no impide que "coincidan en otro momento". El arzobispo ha aprovechado para defender a la cantante catalana, que ha sido premiada con el Premio ¡Bravo! por su disco Lux, argumentando que no se premia una espiritualidad ortodoxa, sino la "complicidad en la búsqueda por la verdad, por la justicia, por la caridad".

Finalmente, el purpurado se ha referido a la participación del grupo Hakuna en la vigilia juvenil. Tras un reciente documento episcopal que advertía sobre el "bombardeo emocional" en ciertas iniciativas pastorales, Cobo ha aclarado que el texto "no iba contra nadie". El cardenal ha subrayado que las actitudes que anteponen las experiencias sentimentales a la pureza del Evangelio pueden darse en cualquier ámbito eclesial, ya sean parroquias, hermandades o nuevos movimientos.