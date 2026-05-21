Cuenta atrás para el mayor despliegue en la historia de Madrid por la visita de León XIV

Madrid se prepara para aproximadamente catorce días de máxima intensidad a consecuencia de la visita del papa León XIV, que tendrá lugar entre el 6 y el 9 de junio. El Ayuntamiento ya ha dibujado un escenario de afecciones importantes, especialmente en el eje Recoletos-Castellana, entre Cibeles y Lima, donde serán los actos más multitudinarios.

Según ha anunciado este jueves el propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a partir del 25 de mayo comenzarán las ocupaciones progresivas de carriles y, ya en los días clave, se irán materializando más cortes que culminarán con restricciones prácticamente totales en algunos puntos como Cibeles o el entorno de Lima.

Ante las evidentes afecciones a la movilidad, Almeida ha pedido que las empresas fomenten, en la medida de lo posible, el teletrabajo, además de flexibilidad horaria en los días más críticos. El calendario más sensible se extiende, de hecho, desde dos días antes de la llegada del Pontífice hasta dos días después por el desmontaje de infraestructuras.

La lectura es clara: Madrid va a cambiar de ritmo y, en palabras de Almeida, "todos los que vivimos en esta ciudad nos vamos a ver afectados, ese es el mensaje". Por eso el Consistorio recomienda priorizar el transporte público y evitar el vehículo privado en la almendra central, apoyándose en la M-30 como la gran alternativa. Además, se han previsto aparcamientos periféricos para autobuses y demás vehículos en espacios como Ifema, Valdebebas o Casa de Campo, entre otros.

En paralelo, los autobuses de la EMT y Bicimad serán gratuitos del 3 al 9 de junio, y se reforzará el servicio de taxi durante los días más exigentes, cuando la ciudad espera concentraciones de enorme volumen.

Y es que las cifras ayudan a dimensionar lo que se viene: el Ayuntamiento estima hasta 500.000 personas en la plaza de Lima y alrededor de 1,5 millones en Cibeles, con posibilidad incluso de superar esas previsiones.

Para el Gobierno regional se trata de "un acontecimiento histórico con una magnitud sin precedentes como consecuencia de la afluencia de personas a los eventos, así como por los trayectos e itinerarios del Papa y de las diferentes comitivas", motivo por el cual, según ha dicho la vicealcaldesa, Inma Sanz, se exige "el mayor despliegue de la historia de esta ciudad".

Alrededor de 4.000 agentes policiales y cerca de 1.000 efectivos sanitarios formarán parte del dispositivo global, con refuerzos en seguridad ciudadana, control de aforos, protección de itinerarios y vigilancia de grandes concentraciones.

El despliegue policial se articulará en varias capas, desde la protección de desplazamientos coordinada con otros cuerpos hasta el control de espacios y eventos —que se organizarán en "cuadras"—, pasando por el análisis de posibles amenazas en redes sociales y la supervisión de flujos de personas en los puntos de mayor concentración.

En paralelo, Samur-Protección Civil desplegará cerca de 1.000 efectivos, con puestos sanitarios avanzados en las principales citas —como los instalados en Cibeles y Lima— y unidades móviles a pie, en bicicleta y motocicleta para intervención rápida.

A ello se suma la formación de miles de voluntarios, la coordinación de centros operativos y la presencia preventiva de bomberos en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Con una ocupación hotelera que se prevé superior al 80%, el Ayuntamiento también ha querido dirigirse a los peregrinos para que recurran a los espacios municipales habilitados para el alojamiento en la ciudad y eviten pernoctar en las inmediaciones de los espacios de los actos de León XIV. "Que la gente no se quede a dormir en la calle, que hay museos abiertos hasta la madrugada. También están las parroquias y colegios que ha organizado el propio arzobispado de Madrid", ha pedido Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.