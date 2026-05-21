El paraíso de los frikis llega a Madrid con un evento único

X-Madrid vuelve a sacar el sable láser, las capas y el universo geek a pasear. El centro comercial de Alcorcón celebra del 21 al 24 de mayo la sexta edición del Orgullo Friki, cuatro días de actividades gratuitas con más de 35 expositores, concursos de K-pop, combates con espadas láser, karaoke temático, dobladores de anime y hasta encuentros con Elsa y Kristoff.

El evento, que coincide con el Día del Orgullo Friki (25 de mayo), convierte X-Madrid en un gran punto de encuentro para aficionados a Star Wars, anime, videojuegos, Disney, manga, cultura pop y juegos de mesa, aunque también incluye actividades para familias y curiosos.

Sables láser, Disney con humor y una charanga friki

La programación arranca el jueves 21 de mayo con la Feria Friki, abierta entre las 11:00 y las 22:00 horas, con más de 35 puestos de merchandising, figuras, cómics y coleccionismo.

Uno de los momentos más llamativos llegará el viernes 22, cuando una charanga friki recorrerá X-Madrid desde las 18:00 horas, animando a los asistentes a acudir disfrazados de personajes de cine, anime o videojuegos.

Ese mismo día, a las 19:00 horas, el escenario Kame House acogerá el espectáculo Disney Folclórico, una versión humorística de clásicos Disney reinterpretados con estética andaluza.

Además, viernes y sábado habrá clases gratuitas de espadas láser, con sesiones para adultos y niños desde los 5 años.

K-pop, cubos de Rubik y karaoke friki

El sábado 23 de mayo concentra buena parte de la actividad. A las 11:30 horas se celebra el concurso de solistas K-pop, seguido por el Random Dance (17:00–18:00), donde el público deberá reconocer canciones y seguir coreografías.

A las 18:30 horas llegará el Kahoot! friki, un quiz sobre cultura pop con premios.

También durante el fin de semana se celebra el X-Madrid Open Speedcubing 2026, con competiciones de cubos de Rubik en distintas modalidades.

El domingo, de 11:30 a 13:30 horas, será el turno del encuentro con Elsa y Kristoff, seguido por una experiencia temática de 17:00 a 19:00 horas.

El cierre llegará con el Frikiroke (karaoke friki) el domingo de 17:30 a 20:00 horas, con canciones de series, cine y videojuegos.

Talleres, dobladores y actividades gamer

La programación incluye talleres de camisetas frikis, dados de rol, figuras de Pokémon, crochet de Minecraft y pintura 3D de Star Wars, además de una charla con dobladores de anime como David Flores, Carlos Lorenzo y Ángel Luis, voces de personajes de Jujutsu Kaisen, Dragon Ball y One Piece.

También habrá torneos de ajedrez, demostraciones de juegos de cartas, actividades gamer y propuestas interactivas repartidas durante todo el fin de semana, pensadas tanto para jugadores habituales como para quienes quieran acercarse por primera vez a este tipo de experiencias.