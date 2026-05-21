El restaurante de Madrid que vende su propia vajilla y decoración desde 5 euros

Madrid suma una nueva cita para los amantes de los mercadillos, pero esta vez con un formato poco habitual: un restaurante italiano del barrio de Salesas vuelve a transformar su espacio en un bazar temporal donde todo lo que rodea la experiencia gastronómica también se puede comprar.

Se trata de Villa Capri, la trattoria del grupo Big Mamma situada en la calle Hortaleza, que celebrará una nueva edición de su evento ‘Il Mercatino di Villa Capri’ tras el éxito de la primera convocatoria.

Vajillas, lámparas y muebles del propio restaurante

Durante la primera edición, los asistentes pudieron encontrar desde vajillas, vasos y bandejas hasta elementos de iluminación, jarrones e incluso mobiliario del propio local, como sillas o cuadros, con precios que oscilaban aproximadamente entre los 5 y 50 euros.

La propuesta convierte al restaurante en algo más que un espacio gastronómico, permitiendo a los clientes llevarse a casa piezas que forman parte de su estética y diseño interior.

Fecha, hora y cómo será la nueva edición

La segunda edición de ‘Il Mercatino di Villa Capri’ se celebrará el sábado 23 de mayo, en el propio restaurante ubicado en la calle Hortaleza, de 13:00 a 17:00 horas.

La organización recomienda acudir con antelación, ya que en la edición anterior muchos artículos se agotaron en poco tiempo debido a la alta afluencia de público.

Una experiencia ligada a la ‘Dolce Vita’

El evento forma parte del universo del grupo Big Mamma, que ha convertido sus restaurantes en espacios de inspiración italiana con una fuerte apuesta por el diseño y la experiencia visual.

En esta ocasión, la iniciativa busca acercar ese universo al público, permitiendo adquirir objetos que habitualmente forman parte de la decoración del local, desde elementos de mesa hasta piezas decorativas seleccionadas.

Big Mamma cuenta con una red de restaurantes en varios países europeos y ha consolidado en Madrid locales como Villa Capri, conocidos por su estética cuidada y su cocina italiana casera.

Con este tipo de iniciativas, el grupo refuerza su modelo de experiencia inmersiva, donde gastronomía, diseño y producto conviven en un mismo espacio.