Indignación total con Alba Carrillo por sus palabras sobre Almeida: "Si no hubiera sido alcalde hubiera muerto virgen"

Alba Carrillo ha vuelto a ponerse por su propio pie en el foco después de dedicar unas palabras a José Luis Martínez-Almeida en El Sótano Club, el programa de TEN que presenta. Unas declaraciones que, en las últimas horas, le están costando cientos de críticas en redes sociales.

Todo ocurrió en el programa de este miércoles mientras en el plató los colaboradores comentaban una página de una revista del corazón en la que Almeida aparece junto a su hijo, Lucas. Al hablar del nombre del niño —el mismo que tiene el hijo de Carrillo—, la presentadora comenzó: "Me sienta fatal. Prefiero que llamen Lucas a los perros que al hijo de Almeida, de verdad".

A partir de ahí, Carrillo continuó: "Lucas es un nombre moderno, es un nombre guay, es de alguien con carácter, no de tener un padre que te puede pegar un mordisco".

Y, segundos después, terminó lanzando: "Yo de verdad, en estos temas no puedo tirar de ironía, yo siempre he dicho en mi núcleo personal que si este hombre no hubiera sido alcalde hubiera muerto virgen".

Desde ayer, las declaraciones han inundado las redes sociales con críticas hacia la presentadora. En el propio tuit de TEN, que se hace eco del clip en el que Carrillo suelta tales palabras, otros usuarios también responden. "Interesante. ‘Si Alba fuera virgen, se hubiera muerto sin trabajar’. Frase completamente denunciable a día de hoy. Pero la igualdad y tal… Me parece vergonzoso que una mujer haya podido decir eso", dice uno.

Con un tono parecido, otro usuario comenta: "Independientemente de la ideología o el color político, recurrir a la burla física o personal para atacar a alguien demuestra una falta absoluta de argumentos. Se puede criticar la gestión de un alcalde, pero caer en lo despectivo resulta lamentable".