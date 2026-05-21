La carta del alcalde de Móstoles a Óscar Puente por su bloqueo a la conexión con la R-5

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha remitido este jueves una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la que solicita una "reunión urgente" para aclarar en qué punto se encuentra la conexión entre el barrio PAU-4 y la autopista R-5.

En el escrito, el Ayuntamiento recuerda que no se trata de un proyecto nuevo y que su tramitación lleva años encallada en distintos procedimientos administrativos, pese a que "tanto el Ayuntamiento de Móstoles como la Comunidad de Madrid han venido colaborando durante años para desbloquear esta infraestructura", aportando documentación técnica y atendiendo los requerimientos del Estado, incluida la Demarcación de Carreteras.

Según traslada el regidor en la misiva, "hace ya más de un mes se emitió informe favorable al proyecto, encontrándose actualmente pendiente de resolución definitiva en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible", lo que sitúa la actuación en su fase final a la espera de decisión ministerial. "Tiene el visto bueno de demarcación de carreteras pero, parece que Óscar Puente lo tiene metido en un cajón", añaden fuentes del Consistorio a Libertad Digital.

Para justificar la urgencia del encuentro, Bautista pone el foco en el impacto que tendría esta conexión en la movilidad del municipio. En la carta subraya que "permitirá reducir significativamente los problemas de tráfico y congestión que afectan diariamente a miles de vecinos", especialmente en los accesos a la M-506, la A-5 y la M-50, además de mejorar la entrada al desarrollo del PAU-4 y a la zona norte del municipio.

Desde el Consistorio insisten además en su "disposición y voluntad" para colaborar en todo lo necesario con el objetivo de que la infraestructura pueda hacerse realidad.

"Por todo ello, consideramos imprescindible mantener una reunión urgente con usted y el equipo competente del Ministerio para conocer de primera mano la situación exacta del expediente y los plazos previstos para su autorización definitiva", señala el escrito, que concluye con una petición de respuesta "a la mayor brevedad posible".