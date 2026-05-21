La Justicia da la razón al Ayuntamiento de Madrid frente a los vecinos por los eventos en el Tierno Galván

La Justicia ha dado la razón al Ayuntamiento de Madrid en el conflicto con los vecinos por la celebración de conciertos y eventos en el auditorio del parque Enrique Tierno Galván, en Arganzuela. Una magistrada ha desestimado el recurso presentado por la asociación vecinal Delicias para Todos al considerar que el procedimiento municipal "se ajusta a derecho" y que no existen motivos de nulidad de la normativa aplicada.

La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid y fechada el 20 de mayo, avala el decreto firmado en julio de 2024 por la concejal presidenta del distrito de Arganzuela, Dolores Navarro, que regula el uso del auditorio para actividades promovidas tanto por entidades públicas como privadas.

El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, también impone las costas del procedimiento a la asociación vecinal. La resolución todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El conflicto por el uso del auditorio

La asociación Delicias para Todos sostenía en su recurso que el decreto municipal desvirtuaba la naturaleza del parque como zona verde de uso público y permitía actividades incompatibles con la normativa urbanística y medioambiental.

Los vecinos cuestionaban especialmente la posibilidad de autorizar eventos privados en un espacio público y criticaban que el Ayuntamiento utilizara el concepto de "interés general" para justificar esos usos.

Según defendía la asociación, la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Urbano no contempla "eventos privados con acceso restringido" en zonas verdes y prohíbe destinar estos espacios a fines particulares "en detrimento de su destino público".

Además, denunciaban que no se había realizado un trámite de información pública y alertaban de posibles vulneraciones relacionadas con el ruido y el descanso vecinal.

La magistrada respalda el criterio municipal

La sentencia rechaza todos esos argumentos y respalda la interpretación defendida por el Ayuntamiento de Madrid.

La magistrada considera que el decreto busca "hacer compatible el uso del auditorio por parte de la vecindad con eventos promovidos por entes públicos o particulares" y sostiene que no existe una vulneración de las normas urbanísticas.

El fallo recoge además que la Administración puede compatibilizar distintos usos sobre un mismo espacio público, siempre que el uso predominante siga siendo público.

"No equivale el uso predominante ni es sinónimo de uso exclusivo", señala la resolución judicial al referirse a la potestad de la concejala para autorizar actividades en terrenos públicos.

La juez también comparte el argumento municipal sobre la inexistencia de obligación de someter el decreto a consulta pública, al tratarse de un acto administrativo y no de una nueva norma.

En relación con la contaminación acústica, la sentencia recuerda que la normativa municipal permite conceder autorizaciones específicas para superar determinados límites sonoros en eventos concretos.

El Ayuntamiento defiende la convivencia entre ocio y descanso

Tras conocerse la resolución judicial, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha celebrado que los tribunales hayan respaldado la actuación municipal.

Durante una rueda de prensa, Carabante ha afirmado que la sentencia demuestra que "es posible utilizar el espacio público, hacer eventos y conciertos con plena garantía del derecho al descanso".

El delegado ha defendido que la normativa municipal permite "la conciliación entre la necesidad de hacer eventos para uso y disfrute de todos los madrileños y nuestros visitantes con el derecho al descanso que tienen los vecinos".

Carabante también ha subrayado que Madrid continúa consolidándose como "el epicentro de los grandes acontecimientos" culturales y musicales.

El auditorio del parque Enrique Tierno Galván ha acogido en los últimos años distintos festivales y conciertos al aire libre, una actividad que ha generado críticas vecinales relacionadas principalmente con el ruido y la ocupación del espacio público.