La peluquería madrileña que se ha convertido en una exclusiva galería de arte

Espacio Q, el salón de peluquería madrileño dirigido por Quique Sánchez, celebra su duodécimo aniversario con una propuesta que va mucho más allá de su actividad habitual y se adentra de lleno en el terreno del arte contemporáneo.

El establecimiento, situado en la calle de Pelayo, 41, acoge desde el 21 de mayo una exposición inédita creada en colaboración con el artista italiano del vidrio Simone Cenedese, reconocido internacionalmente por su trabajo con el vidrio de Murano y por reinterpretar esta tradición artesanal con un lenguaje actual.

Esculturas de vidrio inspiradas en el corazón

La muestra presenta una colección exclusiva de esculturas en forma de corazón, diseñadas específicamente para esta ocasión. Las piezas combinan técnicas tradicionales de Murano con una estética contemporánea, reflejando la evolución de un oficio con siglos de historia.

Cenedese pertenece a una familia ligada históricamente al vidrio desde la década de 1970 en la isla de Murano. Su trabajo se caracteriza por la fusión entre la herencia artesanal y una sensibilidad moderna que ha llevado sus piezas a galerías, coleccionistas y diseñadores de distintos países.

Fotografía y un viaje al proceso creativo

La exposición se completa con una serie fotográfica del artista Dominik Valvo, que documenta el proceso de creación de las esculturas, desde el trabajo en el horno hasta la manipulación del vidrio en estado líquido.

A ello se suma la proyección de un vídeo que acompaña al visitante en un recorrido por Venecia y la isla de Murano, donde el equipo de Espacio Q pudo conocer de cerca el proceso creativo del artista italiano.

Un salón convertido en espacio artístico

Con esta iniciativa, Espacio Q transforma su propio salón en un espacio híbrido donde conviven arte, diseño y experiencia estética, reforzando una línea creativa que busca ir más allá del concepto tradicional de peluquería.

La propuesta plantea una visión ampliada del espacio, entendido no solo como lugar de servicio, sino como punto de encuentro con la creación contemporánea.