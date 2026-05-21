Los boicoteadores de La Vuelta piden 40.000 euros alegando ser víctimas de un "juicio político"

Ocurrió en la penúltima etapa de La Vuelta Ciclista a España 2025. A su paso por Becerril de la Sierra, la carrera tuvo que ser interrumpida por las acciones de un grupo de personas que protestaban a favor de la causa palestina y contra Israel. Los corredores se vieron obligados a esquivar esos obstáculos humanos que pusieron en peligro no solo a los ciclistas, sino a todo el operativo que los acompañaba. El momento se hizo viral en redes.

Esto acaba de pasar en la penúltima etapa de La Vuelta pic.twitter.com/ywrxur8Mrh — MΛRC VIDΛL (@marcvidal) September 13, 2025

Ahora, los ocho detenidos por los hechos acontecidos aquel 13 de septiembre se enfrentan a delitos de desórdenes públicos, desobediencia, resistencia y atentado a la autoridad. Y lejos de circunscribir su defensa al ámbito estrictamente jurídico de los Juzgados de Collado Villalba, donde están citados a declarar el próximo 21 de octubre, las autodenominadas "Las ocho de Becerril" han optado por presentarse como víctimas de una persecución política.

Para ello decidieron organizar una rueda de prensa frente a la sede de la Fiscalía General del Estado, en paseo de la Castellana, 17. Arropados por Amnistía Internacional y la Asamblea de Vivienda de Villalba, colectivo al que están vinculados, los investigados han intentado usar este escenario institucional para amplificar su discurso. Al parecer, en vano. La precaria puesta en escena solo es comparable a la atención que consiguieron recibir. Solo hace falta echar un vistazo a la fotografía con la que ilustramos esta noticia y que ellos mismos han difundido en redes.

Hoy acompañamos en la rueda de prensa a las #8deBecerril frente a @fiscal_es. El colectivo anuncia que no va a parar hasta que el genocidio termine. "No hay causa más justa ahora que protestar en solidaridad con la población palestina". Uno de los activistas denuncia también el… pic.twitter.com/kRQIkBP62o — Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) May 20, 2026

Los encausados se sientan tras una mesa plegable de camping cubierta con un mantel blanco. Sobre este se ha colocado, de forma un tanto desalineada, una bandera de Palestina a modo de tapete, sujeta a su vez por un par de termos y una pequeña planta en una maceta de plástico. El volumen de periodistas es mínimo, y apenas se distingue un micrófono de un medio de comunicación generalista —laSexta— sobre la mesa, y otro que sujeta un profesional de Radio Nacional. A los lados, unos pocos móviles hacen la función de cámaras profesionales.

"Juicio político" para el que piden entre 20.000 y 40.000 euros

Los encausados vertebran su relato sobre la idea de un "juicio político" y tildan la actuación de las fuerzas de seguridad de "venganza" institucional destinada a "criminalizar la protesta". Declaraciones como las de Pablo González, el único detenido el día de los hechos, que insiste en las contusiones recibidas, o las de Clara Molina, quien justifica el boicot como un "deber moral y ético", buscan diluir la gravedad de los hechos.

A pesar de que los propios implicados reconocen que la protesta obligó a cambiar la ruta de la carrera, su defensa insiste en que se trató de una acción "pacífica" que no puso en riesgo a los deportistas. Sin embargo, los datos de aquella edición de La Vuelta reflejan una realidad distinta: las sucesivas protestas contra el equipo Israel-Premier Tech escalaron en intensidad hasta provocar la suspensión de la última etapa en Madrid, un hecho insólito que se saldó con dos detenidos y 22 policías heridos tras desatarse el caos en las calles de la capital.

Pero el victimismo hay que pagarlo, y por ello este grupo ha iniciado un proceso de microfinanciación —conocido como crowdfunding— para recaudar entre 20.000 y 40.000 euros. Justifican la cantidad con el objetivo de sufragar los gastos judiciales y las posibles sanciones, así como gastos de campaña.

Castigo disuasorio

El propio abogado de la defensa, Diego Redondo, ha reconocido abiertamente el temor del colectivo a que el proceso legal funcione como un "castigo ejemplarizante" para disuadir futuras movilizaciones, mencionando explícitamente el Mundial de Escalada programado para finales de mayo en Alcobendas. Hay que recordar en este punto que las penas a las que hacen frente conllevan prisión en caso de ser declarados culpables.

Precisamente, en esa naturaleza disuasoria radica la importancia de la respuesta judicial. Los precedentes en el ámbito deportivo y de la seguridad ciudadana apuntan a que la laxitud ante este tipo de sabotajes suele actuar como un incentivo para la réplica de conductas similares.