Mónica García vende como nuevo el cribado de cáncer de mama que Ayuso anunció hace siete meses

La ampliación anunciada ahora por Mónica García para extender las mamografías periódicas a mujeres de entre 45 y 74 años ya fue anunciada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso hace siete meses. De hecho, desde la Comunidad de Madrid aseguran que actualmente se encuentra "en fase de implantación".

La Comisión de Salud Pública ha aprobado ampliar la población diana del programa de detección precoz de tumores mamarios del Sistema Nacional de Salud. Hasta ahora, las mamografías se realizaban cada dos años a mujeres de entre 50 y 69 años. Con el nuevo planteamiento impulsado por la cartera de Mónica García, la franja se amplía desde los 45 hasta los 74 años, manteniendo la misma periodicidad bienal.

Eso sí, la medida no llegará de forma inmediata. Sanidad ha planteado una aplicación gradual y ha dado a las comunidades autónomas un plazo máximo de seis años para alcanzar una cobertura prácticamente total de los nuevos grupos de edad incorporados.

En la CAM, sin embargo, sostienen que ese camino ya se había iniciado por su cuenta. Fue el pasado octubre de 2025 cuando la consejera de Sanidad, Fátima Matute, anunció la ampliación progresiva del programa DEPRECAM precisamente a todas las mujeres de entre 45 y 74 años. Lo hizo durante unas jornadas sobre cáncer de mama organizadas por el Hospital Ramón y Cajal y vinculó el cambio a la importancia de la detección precoz de casos en fases iniciales.

Es por eso que, ahora, fuentes del Gobierno regional recuerdan a Libertad Digital que "nosotros ya anunciamos esto hace siete meses estamos en fase de implantación". Desde el Ejecutivo autonómico también deslizan que "el anuncio de la ministra es un yo invito, las comunidades pagan".

Según los datos ofrecidos hace siete meses por Matute, durante 2024 participaron más de 200.000 mujeres en el sistema de detección precoz de la región y en esos primeros meses de 2025 ya se habían realizado más de 152.000 mamografías. La consejera se mostró en ese momento convencida de que "este programa salva vidas".

Además, destacó que la ampliación del rango de edad en los cribados se complementaría con una red hospitalaria cada vez más especializada en el tratamiento e intervenciones de esta patología. Y es que, en la región, de los 57 grupos de investigación en cáncer, 9 trabajan específicamente en el de mama.

Tampoco la medida anunciada ahora por Sanidad partirá de cero en otras regiones. Navarra, Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha ya habían incorporado a mujeres de entre 45 y 49 años en sus programas de detección precoz, mientras que Galicia incluso llegó a aportar resultados que han servido para respaldar la inclusión del tramo de 70 a 74 años.