Un PSOE en shock sale a reivindicar a Zapatero contra Ayuso en la Asamblea: "Tenga mucho cuidado con lo que dice"

Un PSOE aún en estado de shock compareció en la Asamblea de Madrid. No lo tenía fácil su portavoz y, entre todas las opciones posibles, escogió la más altanera. Salió Mar Espinar a arremeter con fiereza contra Isabel Díaz Ayuso y a contraponer su ‘corrupta’ acción de gobierno con el legado de José Luis Rodríguez Zapatero, faro moral para el socialismo en particular y para la izquierda patria en general. Eso sí, Espinar se guardó de tratar de refutar los sólidos indicios que aparecen recogidos en el auto del juez José Luis Calama.

"Tenga mucho cuidado con lo que dice porque se le puede volver en su contra", le advirtió la socialista. "¿Cómo va esto? Si imputan a alguien de su entorno, presunción de inocencia; si imputan a cualquier otro mortal, y más si es socialista, vale cualquier titular más que una sentencia". Esta aseveración le valdría después que el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno autonómico le tildara de "cínica". "No es capaz de repetir eso mirando a los ojos a la vicepresidenta [de la Asamblea] Ana Millán y volver a repetir lo de la presunción de inocencia", le espetó Miguel Ángel García, recordando así la campaña de los socialistas contra Millán, que vio hace poco cómo se archivaba su causa por falta de indicios en su contra.

Pero no fue la única ocasión en que Espinar acusó a Ayuso de realizar exactamente aquello que ella hace. "Mire, usted disfruta poniendo el ventilador", le dijo y a continuación lo enchufó ella: "Yo hoy le podría hablar de su jefe de Gabinete, del socio de su novio, encarcelado por conspiración y contrabando, de su aticazo, de su propio novio, que está imputado por cuatro delitos, pero es que los madrileños no se merecen eso".

A partir de este punto, la socialista reivindicó la figura del expresidente del Gobierno ahora imputado por graves delitos en la Audiencia Nacional y pidió que "la Justicia haga lo que tiene que hacer, que es justicia, nada más". Y es que Espinar optó al final de su intervención por extender un manto de sospecha y abonarse a las teorías de la conspiración de forma más o menos velada. "Ustedes le tenían muchísimas ganas a Zapatero. […] Se lleva anunciando semanas su imputación, ¿se lo soplan o es que son ustedes adivinos?". La respuesta es más sencilla: los populares sí han leído las decenas de informaciones que la prensa crítica con el Gobierno ha ido publicando los últimos años. "No busquen atajos para ganar en los juzgados lo que no son capaces de ganar en las urnas", llegó a decir también la socialista tras la debacle de su partido en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Llevan semanas anunciando la imputación de Zapatero. 🔮 ¿Dónde han comprado la bola de cristal? ¿O es que se lo soplan los amigos de su jefe de gabinete? Nosotros también le vamos a leer el futuro: en 2027, se va a ir pa’casa. pic.twitter.com/YS5GRjUPjZ — PSOE Madrid (@psoe_m) May 21, 2026

La presidenta fue clara en su réplica: "Sánchez ha unido su destino al de Zapatero, como hizo con el destino del fiscal, porque los puso ahí para mantener a la mafia con vida. […] Aquí se está juzgando corrupción y Zapatero es el padrino de sanchismo".

Zapatero es el padrino del Sanchismo y Sánchez ha unido su destino a él. No permitimos que arrastren a Madrid al Grupo de Puebla. pic.twitter.com/Mw8eaJMGDy — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 21, 2026

Después, le tocó el turno a Manuela Bergerot. Su partido, integrado en Sumar, no ha salido ileso de este demoledor auto. De hecho, la primera querella contra todo el Consejo de Ministros que autorizó el rescate de Plus Ultra ya ha sido presentada por el partido Iustitia Europa ante el Tribunal Supremo, además de seguir formando parte y apoyando a un Gobierno completamente cercado por la corrupción. Pero la portavoz de Más Madrid, que volvió a recuperar su diatriba de hace un mes en favor de la expropiación de viviendas, mencionó de forma breve el escándalo mayúsculo que protagoniza la semana.

"Está usted muy crecidita para todas las explicaciones que tiene que dar", le llegó a espetar la portavoz de ultraizquierda a Ayuso. "Porque, miren, a nosotros no nos van a encontrar defendiendo a ningún sospechoso por corrupción. Presunción de inocencia, toda pero que la justicia trabaje a fondo", dijo para pasar después a equiparar el nivel de podredumbre que asola al Ejecutivo central con las investigaciones sobre el novio de la presidenta.

"Ustedes no van a romper en la vida con la corrupción del Gobierno porque son parte de la misma: Junts, Esquerra, PNV, Bildu… están todos colocados en Radio Televisión Española, en Aena, en Renfe, en Indra, en ICO, en el Banco de España. Se han repartido todos los sillones", le reprochó después Ayuso.

"Porque esto no es una coalición que defiende valores". Por eso, desde el principio firmaron "el pacto corrupto de Bildu". "¿Esa es la forma de acabar con ETA, pactar escaños y dinero? No". "Lo que están haciendo - remachó la presidenta- es seguir multiplicando la corrupción y la mafia porque si lo rompieran sería acabar con ustedes mismos".

La coalición que sustenta a Sánchez no romperá porque son parte del mismo negociado. Y no acabarán con la corrupción y la mafia porque sería acabar con ellos mismos. pic.twitter.com/G5qhHlQ2f0 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 21, 2026

Remataría después el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache, con una demoledora intervención en la que puso de manifiesto que después de 85 páginas de contundente información sobre la investigación judicial, "la izquierda en este país dice que la corrupción socialista se puede justificar para evitar que les desalojen del poder"; que "lo están viendo tan crudo, que incluso los medios del régimen ya están recogiendo cable y poniendo distancia porque la ceja ya no abriga lo suficiente y ahora se separan de él. Y no sólo de él, sino también de Pedro Sánchez porque saben que sin el Consejo de Ministros, no habría delito posible. El Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, de Óscar López y de Mónica García. Todos ellos, cómplices", afirmó apuntando a la bancada de Más Madrid.

Pache recordó que con Zapatero comenzó a levantarse un muro entre españoles. Él fue el autor del cordón sanitario al PP, "un cordón sanitario que amplió Pedro Sánchez levantando un muro con Bildu para que nunca hubiera alternancia política en España".

"El auto de Zapatero es tan radical, refleja una corrupción tan brutal – dijo el portavoz popular-, que podríamos pensar que hoy es un día para hablar del PSOE, pero en realidad no, porque el PSOE ya no existe. El PSOE que construyó Felipe González en Suresnes quedó herido de muerte en el pacto de Tinell por parte de Zapatero. Ahora Pedro Sánchez sólo se dedica a enterrar sus restos entre Venezuela, China y la República Dominicana. La gente del PSOE hace tiempo que está votando a un fantasma", afirmó lapidario.

La corrupción de Zapatero no se entiende sin Sánchez, y la política de Sánchez no se entiende sin Zapatero. pic.twitter.com/MMFhqSauw0 — Carlos Díaz-Pache (@cdpache) May 21, 2026





Hubo más: "Zapatero es el líder de una organización criminal que ha sido capaz de involucrar a sus propias hijas para cobrar mordidas. Una organización dispuesta a blanquear el dinero robado a las ayudas para las personas que no pueden comer en Venezuela. Esta es la catadura moral de este personaje que fue presidente del Gobierno de España y que, hasta ayer, era el ídolo de toda la izquierda patria".

El popular recordó que en 2018 el PNV dijo que no podía sostener un Gobierno contaminado por la corrupción porque no lo entendería la sociedad vasca y no lo entenderían sus militantes. "¿Y qué pasa cuando un ex presidente es imputado por blanqueo de capitales y por tráfico de influencias?, ¿no contamina?, ¿no contamina un auto judicial?", se preguntó. "Necesitamos votar porque necesitamos cuanto antes reiniciar España".