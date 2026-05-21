El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha descartado este jueves la presentación de una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debido a la falta de apoyos numéricos en el Congreso de los Diputados. "No nos faltan ganas, nos faltan votos", ha manifestado en los pasillos de la Cámara autonómica en la antesala del Pleno.

El dirigente popular ha justificado la decisión argumentando la inconveniencia de activar un mecanismo constitucional que no cuenta con las mayorías necesarias y que podría ser utilizado por el Ejecutivo central en beneficio propio.

El cálculo aritmético en el Congreso

La dirección del Grupo Parlamentario Popular sostiene que el escenario de una moción de censura fallida tendría un impacto adverso para los intereses de la oposición en las Cortes Generales. "No vamos a regalar una victoria parlamentaria a Pedro Sánchez, que es lo único que podría conseguir", ha explicado Díaz-Pache. Según su análisis, el Congreso es "el único lugar" donde el presidente del Gobierno podría apuntalarse, un panorama que contrapone con el desgaste territorial de los socialistas, afirmando que el presidente "está siendo derrotado consecutivamente en cada elección regional".

El portavoz de los populares madrileños ha asegurado que, si su formación tuviera la capacidad real de articular una mayoría parlamentaria para relevar a Sánchez, impulsaría la medida. No obstante, ha emplazado al resto de las fuerzas de la Cámara Baja a fijar su posición, señalando de forma directa a las formaciones políticas que "están sosteniendo la corrupción" del presidente del Gobierno.

Como alternativa a la vía parlamentaria de la censura, el PP sitúa la convocatoria de elecciones generales como el procedimiento necesario frente a unos partidos que siguen respaldando al bloque gubernamental. Díaz-Pache ha repasado las actuaciones del jefe del Ejecutivo desde su llegada al poder, haciendo mención explícita a la gestión de los transportes oficiales del Estado como una de sus prácticas habituales de mandato.

"Hay que recordar que Pedro Sánchez llegó al Gobierno y fue conocido porque el primer día se cogió un avión Falcon para acudir al Festival Internacional de Benicàssim", ha indicado el portavoz del PP. La formación popular critica que desde entonces el presidente ha recurrido al uso de esta aeronave de forma habitual, "multiplicando los millones de euros que se gasta en esos viajes sin dar ninguna explicación".

La discrepancia táctica con Vox

La postura expresada por el Partido Popular contrasta con las demandas de Vox, cuya portavoz en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha comparecido en la misma jornada para instar al registro de la moción de censura y solicitar la adopción de medidas judiciales adicionales. "Nos sorprende mucho que el Partido Popular ni ha pedido que se le retire el pasaporte, ni ha presentado una moción de censura", ha afeado la representante de los de Abascal.