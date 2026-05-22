Así será la manifestación contra Sánchez en Madrid este sábado: recorrido y calles cortadas

Madrid registrará este sábado importantes cortes de tráfico y afecciones a la movilidad con motivo de la manifestación convocada por Sociedad Civil Española para reclamar la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La movilización contará además con cobertura informativa desde Libertad Digital, que seguirá el desarrollo de la jornada.

La protesta ha sido organizada por Sociedad Civil Española, una plataforma que agrupa a más de 150 asociaciones civiles. La convocatoria se celebrará bajo el lema "¡Sánchez, dimisión ya!" y tiene como principal objetivo exigir la salida del presidente del Ejecutivo por la situación política actual del país.

Desde la organización consideran que existe un creciente malestar ciudadano por la dirección que, a su juicio, está tomando el Gobierno. En este sentido, defienden que "es un clamor la indignación de los españoles ante la deriva a la que el Gobierno está llevando al país". Además, han animado a los asistentes a acudir con pancartas y símbolos identificativos propios durante el recorrido.

El recorrido previsto

La manifestación comenzará a las 10:30 horas en la plaza de Colón y avanzará por diferentes calles de la capital hasta finalizar en el entorno del Arco de Moncloa. Según las previsiones de los organizadores, el acto concluirá aproximadamente a las 12:30 horas.

El recorrido afectará a algunas de las principales arterias de Madrid, por lo que se esperan complicaciones tanto para los conductores como para los usuarios del transporte público en distintos momentos de la mañana y primeras horas de la tarde.

Cortes y restricciones de tráfico

Las afecciones a la circulación comenzarán desde primera hora de la mañana y se prolongarán durante buena parte del día. Entre las 10:00 y las 16:00 horas aproximadamente están previstos cortes e incidencias en zonas como Génova, Sagasta, Carranza, Alberto Aguilera, Princesa, el entorno del Arco de Moncloa y la avenida de los Reyes Católicos.

Además, entre las 10:30 y las 14:30 horas también podrían registrarse restricciones al tráfico en José Abascal, la glorieta del doctor Gregorio Marañón, el paseo de la Castellana, la plaza de Colón, Recoletos, Cibeles, el paseo del Prado, la plaza de Cánovas del Castillo y la plaza de las Cortes.

Por otro lado, durante esa misma franja horaria también se prevén afecciones en plaza de España, Gran Vía, la calle Alcalá y otros puntos del eje central de la ciudad.

Las incidencias continuarán incluso hasta las 15:00 horas en zonas especialmente transitadas del centro, como Atocha, la plaza de Jacinto Benavente, la plaza de la Provincia, Esparteros, la calle Mayor y la Puerta del Sol. Las autoridades recomiendan evitar el uso del vehículo privado en estas áreas y optar por el transporte público siempre que sea posible.