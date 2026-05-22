Ayuso ensancharía su mayoría absoluta ante la caída de Más Madrid

Isabel Díaz Ayuso volvería a consolidar su liderazgo político en la Comunidad de Madrid con una mayoría absoluta ampliada si hoy se celebrasen elecciones autonómicas. Es la principal conclusión de la encuesta de GAD3 para El Debate, que sitúa al Partido Popular muy por encima del resto de fuerzas.

El sondeo, elaborado a partir de un millar de entrevistas realizadas entre el 7 y el 14 de mayo, coincidiendo con la polémica visita de la líder regional a México, proyecta que el PP alcanzaría el 48,7% de los votos. Traducido a escaños, eso se convertiría en 72 diputados de los 135 que componen la Asamblea de Madrid, dos más que en la actualidad. Un escenario que, de confirmarse, dejaría a la presidenta madrileña reforzada al frente del Ejecutivo regional en unos comicios que, previsiblemente, se celebrarían el 23 de mayo del próximo año junto a las elecciones municipales.

Por detrás, Más Madrid retrocedería ligeramente respecto a 2023: bajaría hasta los 23 escaños con un 16,2% del voto, frente a los 27 diputados y el 18,4% anteriores. En paralelo, el PSOE mejoraría mínimamente sus registros: subiría hasta el 19,6% de los sufragios y sumaría un escaño más, llegando a 28, lo que le permitiría situarse por delante de Más Madrid en intención de voto.

También habría movimiento en Vox, que crecería hasta los 12 escaños, uno más que en la última cita electoral, con un 8,7% de apoyo frente al 7,3% anterior. En cambio, Podemos seguiría fuera de la Asamblea, al quedarse en un 3,3% de intención de voto y sin alcanzar representación.

En la valoración de líderes autonómicos de la encuesta, Ayuso es la única que aprueba, con un 5,3 sobre diez y un 100% de conocimiento. Muy por detrás aparece Mónica García, con un 3,4, siendo además la otra figura más reconocida por los encuestados, con un 93% de conocimiento.

En el bloque socialista, Óscar López obtiene un 3,3 de nota media. Su nivel de conocimiento alcanza el 85% entre los encuestados. Por su parte, el dirigente de Vox en Madrid, José Antonio Fuster, registra un 2,9 de valoración y es conocido por un 71% de la muestra.