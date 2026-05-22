Ayuso impulsa los distritos industriales y consolida a Madrid como el principal polo tecnológico del sur de Europa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado en Alcobendas dos nuevos Centros de Procesamientos de Datos (CPDs) de la compañía tecnológica Equinix. Con la puesta en marcha de estas infraestructuras, la multinacional suma ya seis centros de este tipo en la región.

El proyecto materializa de forma definitiva el compromiso de inversión que la jefa del Ejecutivo autonómico cerró el año pasado durante una reunión oficial mantenida con los directivos de la corporación estadounidense en Nueva York, fijando un nuevo compromiso de inversión en la región que asciende a los 460 millones de euros.

El avance frente a Londres y París

El Ejecutivo regional sitúa a la autonomía a la vanguardia de la conectividad digital al consolidarse como la región con mayor capacidad de concentración de este tipo de infraestructuras, creciendo más rápido que otras zonas de Europa.

Según ha manifestado la presidenta autonómica, Madrid experimenta una expansión digital superior a la de otras grandes plazas continentales, citando de forma concreta a París o Londres. "Madrid vuelve a demostrar que es el lugar donde todo el mundo quiere estar y donde la digitalización está al servicio de las empresas y las personas", ha enfatizado Díaz Ayuso para ilustrar el dinamismo del sector en el territorio madrileño.

Los indicadores oficiales sitúan a la Comunidad de Madrid liderando la instalación de CPDs en España. Actualmente, la región cuenta con 40 en funcionamiento, 15 en construcción y una cartera de inversión para los próximos años de más de 40 proyectos adicionales, un despliegue que sumará una potencia por encima de los 3.100 megavatios.

La ventaja competitiva de Alcobendas frente a Manhattan

Las dos nuevas infraestructuras digitales se han construido en la calle La Pedriza de Alcobendas, un municipio que el Gobierno regional posiciona en la primera línea de atracción de capital extranjero gracias a su equilibrio entre servicios públicos y tejido empresarial. Durante el acto de inauguración, la dirigente autonómica ha vuelto a comparar este municipio del norte de Madrid con los grandes distritos financieros internacionales al afirmar que "ya quisieran tener en Manhattan la calidad de vida de Alcobendas", refiriéndose directamente a los servicios que la ciudad ofrece a los trabajadores de las grandes empresas que se han asentado en la localidad.

Esta es la segunda vez que la presidenta regional compara este municipio del norte de Madrid con Manhattan, recordando los datos socioeconómicos consolidados que sitúan de forma recurrente a Alcobendas como una de las ciudades más ricas de España.

Los datos como recurso estratégico

"Nuestro Gobierno es consciente de que los datos son tan estratégicos como lo fueron en su día las autopistas, los puertos o la energía", ha señalado Díaz Ayuso, reafirmando que la Comunidad de Madrid está "preparada para ser cabeza tractora de la era digital en Europa".

Ante el escenario internacional, la jefa del Ejecutivo autonómico ha advertido de la necesidad de "no dormirse en ensimismamientos ni regulaciones", un freno normativo frente al que ha exigido no "cortar el paso a las cabezas pensantes y la experiencia". La mandataria regional ha zanjado que son las propias regiones las que tienen que decidir qué proyectos son "estratégicos para ellas y en qué condiciones se tienen que desarrollar", sentenciando que "recaudar es muy fácil y aquí lo difícil es gestionar".