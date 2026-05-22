Del Orgullo Friki al Mercado de las Flores: los planazos definitivos para este fin de semana en la capital

La Comunidad de Madrid vive un fin de semana especialmente intenso en cuanto a programación cultural, con una oferta que se reparte entre conciertos gratuitos, fiestas locales, mercados temáticos, exposiciones y propuestas gastronómicas en distintos puntos de la región. La actividad se extiende desde la capital hasta municipios como Torrejón de Ardoz, Paracuellos de Jarama o Buitrago de Lozoya, ampliando el abanico de opciones para todos los públicos.

Durante estos días, la ciudad y su entorno se convierten en un espacio de ocio continuo en el que conviven la música en directo, los planes de calle, las ferias populares y las experiencias culturales, con una agenda que combina grandes eventos y propuestas de proximidad en distintos formatos.

Música en museos, plazas y fiestas de barrio

El viernes 22 arranca con una jornada de conciertos gratuitos por el Día de los Museos en el Museo Reina Sofía, con actuaciones de Zahara, Ángel Stanich, Karlangas o La Pegatina, entre otros, en el patio del edificio Nouvel desde primera hora del día con acceso libre para el público.

A su vez, el museo tendrá el acceso gratuito a su colección permanente y exposiciones temporales durante toda la jornada.

En Paracuellos de Jarama, las fiestas locales incluyen conciertos gratuitos de Seguridad Social el viernes por la noche y de Funambulista el sábado, ambos en el Paseo de las Camelias con programación abierta para vecinos y visitantes.

Mercados, ferias y planes de calle

El sábado, el Mercado de las Flores regresa a la calle Jorge Juan con puestos de floristería, decoración y firmas especializadas, además de actividades paralelas que se desarrollarán entre las 11:00 y las 20:00 horas en pleno barrio de Salamanca.

En Vicálvaro se celebra un mercado medieval con artesanía, gastronomía y ambientación histórica en la plaza de Don Antonio de Andrés durante todo el fin de semana, con propuestas para todos los públicos.

En Torrejón de Ardoz, el festival gratuito Locos por los 80 reúne a Nacha Pop o Modestia Aparte en la Plaza de Toros, mientras X-Madrid acoge del 21 al 24 de mayo el Orgullo Friki, con más de 35 expositores, concursos y actividades inspiradas en Star Wars, Disney o el manga.

Gastronomía, tradición y experiencias locales

En Campo Real, la feria Come Campo Real reúne productos locales como quesos, aceitunas y elaboraciones artesanas en la Plaza Mayor del municipio durante la jornada del domingo con acceso abierto al público.

El fin de semana también incluye el Madrid Food Fest en el Museo del Ferrocarril, con showcookings, mercado gastronómico y actividades culinarias para todos los asistentes.

En el Autocine de Madrid, el festival Tortilla Fest combina gastronomía y música en directo con actuaciones de King África o La Década Prodigiosa en un evento de carácter festivo y multitudinario.

Cultura, exposiciones y actividades al aire libre

El Espacio Fundación Telefónica acoge la exposición La revolución cuántica, un recorrido divulgativo que va desde Galileo hasta los avances tecnológicos actuales en un formato inmersivo y educativo.

En la Sala Alcalá 31 continúa la muestra L'Anima non finita de Lido Rico, una exposición abierta hasta el 31 de mayo que repasa varias décadas de creación del artista.

Por su parte, Buitrago de Lozoya acoge el Carpetania Walking Festival, con rutas guiadas de senderismo por la sierra madrileña y actividades de naturaleza durante todo el fin de semana.

Nuevos planes: diseño, arte y espacios transformados

El restaurante Villa Capri, en la calle Hortaleza, transforma su local en un mercadillo temporal donde se venden vajillas, lámparas, cuadros y mobiliario del propio restaurante con precios que parten desde los 5 euros, en una iniciativa ligada a la estética del grupo Big Mamma.

Por otro lado, el salón Espacio Q, en la calle Pelayo, celebra su 12º aniversario con una exposición de esculturas en vidrio del artista Simone Cenedese, convirtiendo el espacio en una galería temporal con piezas únicas y contenido audiovisual del proceso creativo.