Detenidos seis Latin Kings tras agredir y robar a tres jóvenes en la pradera de San Isidro

Seis presuntos integrantes de la banda latina Latin Kings fueron detenidos tras un operativo policial desarrollado en el parque de San Isidro, en Madrid, después de una agresión ocurrida durante las labores de desmontaje de las fiestas celebradas el pasado fin de semana. Según detalla ABC, dos jóvenes ajenos a estos grupos resultaron heridos y denunciaron los hechos. Las víctimas son un español de 23 años, un hombre de 24 años nacido en Guinea Ecuatorial y un ecuatoriano de 25.

El incidente tuvo lugar sobre las 00:30 horas del miércoles 20 de mayo. Agentes de la Policía Municipal de Madrid, adscritos a la Comisaría Integral del Distrito de Carabanchel, regulaban el tráfico en la calle Fragata mientras se retiraban las atracciones y puestos instalados en la pradera de San Isidro. En ese momento, dos jóvenes salieron del parque pidiendo ayuda; uno de ellos presentaba sangre en la cara y en la ropa.

Según relató uno de los heridos, el grupo se encontraba bebiendo cuando varios individuos comenzaron a hacer gestos asociados a los Latin Kings y les exigieron realizar señales de sumisión. Poco después, uno de los agresores le golpeó en la cara y le lanzó una botella a la cabeza. A continuación, más personas se unieron a la agresión y le robaron un iPhone 14 y un altavoz portátil. Además, otro de sus amigos fue llevado a una zona apartada del parque.

Los agentes solicitaron asistencia del Samur-Protección Civil, cuyos sanitarios atendieron a los heridos por policontusiones, aunque no fue necesario su traslado al hospital. Paralelamente, la Policía reforzó el dispositivo tras recibir información de varios testigos que habían visto a un grupo de sospechosos huir hacia la calle Vicente Quesada y esconderse en distintos portales.

Poco después, los agentes localizaron dentro del parque a la tercera víctima, evitando así que la agresión continuara. El joven aseguró conocer a los atacantes por ser vecinos del barrio y afirmó que podía identificarlos. Cinco de los presuntos implicados fueron detenidos inicialmente por delitos de lesiones y robo con violencia. Aunque durante el registro no se encontraron los objetos robados, el teléfono móvil sustraído apareció más tarde abandonado en la zona.

El sexto sospechoso fue arrestado por agentes de la Policía Nacional que se encontraban de paisano. Los policías sospecharon de su actitud y, al darle el alto, el joven intentó escapar corriendo antes de ser interceptado. Además de las acusaciones por lesiones y robo, se le imputa un delito de desobediencia grave.

Entre los detenidos figuran tres españoles de 20 años, un venezolano de la misma edad —acusado de intentar huir—, un hondureño de 18 años y un ecuatoriano de 16, único menor del grupo.