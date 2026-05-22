El hospital del futuro ya se proyecta en Madrid: así será el nuevo Gregorio Marañón con una inversión récord

La Comunidad de Madrid invertirá 450 millones de euros en el proyecto de modernización y ampliación del Hospital Universitario Gregorio Marañón, un plan que contempla nuevas infraestructuras hospitalarias, más capacidad asistencial y la incorporación de tecnología avanzada para diagnóstico, cirugía e investigación médica.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, presentó este jueves el proyecto, con el que el centro sanitario sumará 175.000 metros cuadrados adicionales y reforzará áreas como Urgencias, hospitalización, radioterapia y medicina traslacional.

El nuevo complejo hospitalario contará con cuatro torres de hospitalización, dos de ellas de nueva construcción, y dispondrá de 838 habitaciones individuales con capacidad para alcanzar hasta 1.200 camas.

El proyecto también prevé más de 400 salas de consultas, hospitales de día polivalentes, 12 salas para intervenciones y más de un centenar de puestos destinados a pacientes críticos.

Durante la presentación, Díaz Ayuso defendió que el objetivo es situar a la Comunidad de Madrid como referencia en ámbitos como la prevención, los trasplantes, las terapias avanzadas y la atención a enfermedades complejas.

"Queremos que cuando se hable de los mejores hospitales, de prevención, cribados, trasplantes, unidades de referencia nacional, investigación, esperanza de vida, terapias avanzadas o atención a pacientes con ELA, ojalá todo el mundo coincida en que lo mejor está en la Comunidad de Madrid", ha afirmado.

Nuevas Urgencias y medicina de precisión

Una de las principales actuaciones afectará al área de Urgencias, que ocupará más de 6.000 metros cuadrados y estará diseñada para la atención especializada de pacientes vulnerables y emergencias vitales.

Según el Gobierno regional, el nuevo espacio incorporará circuitos rápidos y tecnología de precisión para actuar en casos de ictus, infartos y otras situaciones críticas con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta.

El proyecto incluye además nuevas instalaciones destinadas a investigación y desarrollo biomédico. En concreto, se construirán edificios para Farmacia, Radioterapia y Medicina Traslacional, un área donde convivirán asistencia sanitaria, investigación y fabricación de soluciones para enfermedades raras y patologías de alta complejidad.

Tres fases de ejecución

La primera fase de las obras ya ha comenzado después de que el Consejo de Gobierno aprobara la pasada semana una inversión inicial de 61 millones de euros.

Esa etapa contempla la construcción de los edificios de Farmacia, Radioterapia y Medicina Traslacional.

La segunda fase incluirá las dos primeras torres de hospitalización, un nuevo bloque de Urgencias, Psiquiatría y áreas de diagnóstico por imagen.

Por último, la tercera fase se completará con un bloque ambulatorio y de consultas externas, otro edificio destinado a docencia y dos nuevas torres de hospitalización.

Digitalización y tecnología sanitaria

El plan de reforma incorporará sistemas de digitalización para monitorizar procesos asistenciales y mejorar el seguimiento y la seguridad de los pacientes. La Comunidad de Madrid sostiene que estas herramientas permitirán a los profesionales sanitarios tomar decisiones más personalizadas y avanzar hacia una medicina "anticipada y personalizada".

Durante su intervención, Díaz Ayuso ha señalado que tecnologías como la inteligencia artificial, la telemedicina o la cirugía avanzada están modificando los sistemas de prevención, diagnóstico y tratamiento sanitario.

La presidenta madrileña ha destacado la actividad asistencial del Hospital Gregorio Marañón, donde trabajan alrededor de 8.000 profesionales sanitarios. Según los datos facilitados por el Ejecutivo regional, el hospital realiza cada año unas 40.000 intervenciones y procedimientos quirúrgicos, más de 300 trasplantes, 250.000 urgencias y alrededor de un millón de consultas externas.

Entre los hitos mencionados durante la presentación figura el primer trasplante cardiaco infantil en España con incompatibilidad sanguínea y el desarrollo de un quirófano híbrido con impresión 3D para fabricar productos sanitarios durante las operaciones.