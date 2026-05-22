La broma de MAR a la que se aferra el PSOE en la semana aciaga de Zapatero, protagonista de la gran fiesta de Ayuso

Caía la calurosa tarde de mayo en la capital y el Partido Popular de Madrid se iba de fiesta. Ponían así, con su tradicional encuentro en el Parque de Berlín, el broche final a una semana informativamente de infarto y políticamente de enhorabuena para los populares: el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero era imputado por graves delitos en la Audiencia Nacional y el PSOE se quedaba en estado de shock.

Tanta es la conmoción y el aturdimiento entre las filas socialistas – pues ocurre, además, que el auto del juez José Luis Calama es incontestable- que andan aferrándose a un comentario que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, realizó en su cuenta personal de X, antes Twitter: "Te voy a decir una cosa, Pedro Sánchez: todo parece indicar que tú también vas Pá’lante. Cuando tenga nueva información privilegiada, te contaré. Pero vas a ir pá’lante…", escribió con sorna el jueves.

Te voy a decir una cosa, Pedro Sánchez: todo parece indicar que tú también vas Pá’lante. Cuando tenga nueva información privilegiada, te contaré. Pero vas a ir pá’lante… — MÁR (@marodriguezb) May 21, 2026

La broma venía a cuento del argumentario que ya venía circulando desde un día antes entre cargos del PSOE y que fue utilizado por la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, en su rifirrafe con la presidenta madrileña. "Se lleva anunciando semanas su imputación, ¿se lo soplan o es que son ustedes adivinos?", inquirió. La respuesta es más sencilla: los populares sí han leído las decenas de informaciones que la prensa crítica con el Gobierno ha ido publicando, pero el partido, completamente sonado por el brutal golpe de la caída de su referente ético y moral, busca desesperado fantasmas a los que señalar y enfrentarse.

Ante los suyos, en el Parque de Berlín, la presidenta bromeó también con el hecho de que muchos hayan tomado en serio y al pie de la letra las irónicas palabras de MAR, como se conoce a su asesor. "Gracias a mi Gabinete, el mejor que un presidente pudiera soñar. Le tienen una envidia… Resulta que Zapatero está inmerso en la mayor trama de corrupción que se ha conocido en la historia de España, que está dando la vuelta al mundo [pero] los micros, para Rodríguez", dijo para risas de todos, incluido Rodríguez, que se encontraba sentado en segunda fila. Y refiriéndose a algunos medios de comunicación, centrados este viernes en el argumentario socialista, añadió: "Digo: sois unos campeones, todo el día preguntándome por él. Qué día me han dado, eso es que vamos bien".

"Tengo un gran Gabinete, unido, que lleva siete años trabajando", incidió. "Eso para un presidente que lleva 50 ministros y que los utiliza como moneda de cambio es inconcebible", dijo sobre Pedro Sánchez y su Gobierno. "Pero yo lo tengo. Un Gabinete unido, que da todas las batallas y que encima se divierte, porque si en política no haces las cosas con alegría, malo", puntualizó para terminar de aclarar que se trataba de una broma.

"Hemos pasado de la ceja a la bandeja"

Como no podía ser de otra forma, buena parte de la intervención de Ayuso estuvo centrada en Zapatero. "Aquí no se están juzgando valores, y mucho menos valores progres, que ya se hundieron en las urnas. Aquí se juzga corrupción: hemos pasado de la ceja a la bandeja", afirmó entre aplausos. La presidenta incidió también en una idea que ha repetido tanto ella como sus consejeros a lo largo de esta semana y es que el presidente del Gobierno y líder del PSOE "ha unido su destino a Zapatero, porque Zapatero es el padrino del sanchismo".

Es Sánchez, dijo, quien da y reparte las carteras ministeriales y aquí hemos pasado "de la cartera ministerial de la corrupción de Ábalos a Zapatero". "Está detrás de todo, por eso el palantismo les pone muy nerviosos", añadió haciendo referencia a la expresión popularizada por MAR – pa´lante- y provocando con ello nuevos aplausos.

"Es imprescindible convocar elecciones"

"Señor Sánchez, usted está obligado a irse a su casa", afirmó tajante. "La solución en democracia está en las urnas, no en perseguir a los contrapesos y contrapoderes y a la separación de poderes. No vale esconderse en los socios, porque el problema que tenemos es que ahora una democracia liberal se pretende suplantar por una democracia popular, que significa que toda ilegitimidad, toda inmoralidad si has votado ya es legítima, cualquier atrocidad es posible". Para Ayuso, "es imprescindible convocar elecciones en España".

Antes, el alcalde de la capital lo había dado todo. José Luis Martínez Almeida subió feliz al escenario. Recordó que una tarde como la de hoy pero dentro justo de un año Madrid estará viviendo su jornada de reflexión antes de que se abran las urnas para poder votar. "No me voy. Me quedo con Isabel Díaz Ayuso y todo el PP de la Comunidad de Madrid", dijo entre risas refiriéndose a los rumores que habían circulado acerca de su futuro político.

Almeida les dijo a los suyos que después de la fiesta de hoy llegarán momentos duros. Queda por delante "un año de pancartas, camisetas y manifestaciones", auguró. Pero "el 23 de mayo de 2027 a la izquierda les diremos que frente a sus camisetas, pancartas y manifestaciones, nuestros votos". Y es que, por ejemplo, "Gabrial Rufián es el mejor símbolo de lo bien que está Madrid: vino para 18 meses y se va a quedar hasta que se jubile en Madrid", espetó.

Para finalizar, el alcalde recordó las palabras de Ayuso. "Hace cuatro años la presidenta dijo ‘si confiáis en mí os llevaré a la victoria’. Y lo ha hecho: ganamos en más de 170 municipios y en los 21 distritos de Madrid". Y ahora, cuando las próximas elecciones ya se divisan a lo lejos, "toca ganar, ganar, ganar y, después, volver a ganar".