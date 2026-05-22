La razón por la que Almeida pide a las empresas que den teletrabajo del 3 al 9 de junio

El Ayuntamiento de Madrid asumió de forma definitiva ayer que la visita del papa León XIV a la capital "va a afectarnos a todos". Y eso incluye a ciudadanos de a pie, comercios, trabajadores de oficina e incluso, como se deslizó durante la presentación del mayor despliegue de la historia de la ciudad, a los repartidores y servicios de delivery, que tendrán que adaptarse a rutas alternativas ante los cortes previstos en varios puntos de Madrid.

Es por eso que José Luis Martínez-Almeida ha pedido a empresas y centros de trabajo que faciliten el teletrabajo y flexibilicen las entradas y salidas entre el 3 y el 9 de junio, los días más críticos del dispositivo. Una fórmula que el propio Consistorio aplicará también a los trabajadores municipales, que trabajarán desde casa durante esos días.

"En primer lugar solicito, desde luego, que por parte de las empresas y de los centros de trabajo se faciliten las condiciones de teletrabajo. Así como también solicito para cooperar ente el evento que se va a producir, que se dé horario flexible de entrada y salida a todas en todas las zonas que están especialmente afectadas por la dificultad que se va a generar", dijo exactamente.

Las primeras afecciones al tráfico arrancarán ya esta misma semana en el entorno de Cibeles con el inicio del montaje del escenario para la misa del domingo 7 de junio, en la que se estima una asistencia de más de un millón y medio de personas.

En ese contexto, el Consistorio ha pedido evitar desplazamientos innecesarios en coche y ha recomendado utilizar la M-30 como principal alternativa para moverse por la ciudad. Según explicó Almeida, su equipo trabaja ya con plataformas como Google y Waze para que actualicen en tiempo real el estado del tráfico y ofrezcan rutas alternativas conforme avancen las restricciones.

La previsión municipal es que las restricciones aumenten de manera gradual hasta llegar a cierres totales en los ejes de Lima y Cibeles a partir del 3 y 4 de junio.