Revolución entre los compañeros directos de Mónica García: los anestesistas del 12 de Octubre paralizan las "peonadas"

La crisis de la huelga médica escala en Madrid y golpea de lleno a la ministra de Sanidad, Mónica García. Los anestesistas y reanimadores del Hospital Universitario 12 de Octubre —el centro en el que trabajó la ministra también como anestesista y donde aún conserva compañeros— han anunciado la suspensión de toda la actividad extraordinaria voluntaria, las conocidas como peonadas, a partir del próximo 1 de junio.

El colectivo denuncia la "ausencia de voluntad negociadora" tanto del Ministerio como de la Comunidad de Madrid y asegura haber agotado todas las vías de diálogo tras meses de movilizaciones y jornadas de huelga.

En un duro comunicado remitido a la Consejería de Sanidad y al que ha tenido acceso Libertad Digital, los facultativos advierten de que no seguirán sosteniendo el sistema sanitario "a base de sobreesfuerzo" mientras continúan, dicen, las malas condiciones laborales y salariales.

La falta de negociación

Los anestesistas reclaman una mesa de negociación específica para médicos y facultativos, la implantación inmediata de la jornada laboral de 35 horas y una mejora sustancial de la retribución de las guardias.

También exigen acabar con la temporalidad, elevar el sueldo base y avanzar hacia un sistema en el que las guardias dejen de ser obligatorias en un plazo de cinco años.

En el escrito, los facultativos ponen como ejemplo el acuerdo alcanzado recientemente en Galicia entre la Xunta y el comité de huelga médica, donde sí se pactaron mejoras laborales y salariales tras varias semanas de negociación.

"La indiferencia institucional no es aceptable", sostienen los médicos, que consideran que Madrid continúa "a la cola" en el pago de las horas de guardia respecto a otras comunidades autónomas.

La medida afectará a toda la actividad extraordinaria voluntaria del servicio de Anestesiología y Reanimación del 12 de Octubre. Quedarán fuera los trasplantes y las guardias localizadas por tratarse de servicios esenciales.

Los facultativos admiten ser conscientes del impacto asistencial que puede generar esta decisión, pero defienden que se trata de una medida "proporcionada y legítima" después de meses sin avances.

Más de 205.000 consultas suspendidas

La suspensión de peonadas llega además en pleno deterioro de los datos de la huelga médica en la sanidad madrileña. La Comunidad de Madrid ha actualizado el balance acumulado de las jornadas de huelga médica celebradas entre diciembre y mayo, incluyendo los paros de los días 18, 19, 20 y 21 de este mes.

Según los datos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), las protestas han provocado ya el aplazamiento de 205.578 consultas externas, 21.127 pruebas diagnósticas y 10.022 cirugías.

El Ejecutivo regional cifra además en 15.713.509 euros el impacto económico acumulado de la huelga.

Fátima Matute señala directamente a Mónica García

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha responsabilizado directamente a la ministra de la situación y ha calificado el conflicto como "la peor huelga médica indefinida contra la ministra de Sanidad".

"Lo que tendría que hacer es sentarse con sus colegas médicos", ha afirmado Matute, que ha acusado a Mónica García de lanzar "anuncios vacíos" mientras crece el malestar del colectivo sanitario.

La consejera ha defendido además las reivindicaciones de los médicos sobre un estatuto propio, mejoras salariales y que las guardias computen para la jubilación, como ya ocurre —ha recordado— en otros cuerpos profesionales.

Matute también ha criticado al Ministerio por no financiar determinados programas sanitarios y por no abordar reformas laborales que, según sostuvo, llevan meses reclamando los facultativos.