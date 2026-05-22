Pedro Sánchez desprecia los actos católicos del Papa en Madrid y acudirá a la misa en la Sagrada Familia

Tras dejar solos a los Reyes y ausentarse de los funerales por las víctimas de la COVID o de la DANA, del funeral del papa Francisco, de la misa de inicio de pontificado de León XIV o del funeral por la catástrofe ferroviaria en Adamuz (Córdoba), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá a la misa que se celebrará en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.

Tal y como han confirmado las fuentes del Ejecutivo, el presidente estará presente el miércoles 10 de junio en la misa a las 19:30 y la posterior bendición e inauguración de la torre de Jesucristo a cargo de León XIV, en una ceremonia que será presidida por Don Felipe y Doña Letizia, y a la que también asistirá el presidente de la Generalidad, Salvador Illa. En la celebración también participarán un gran número de obispos y cardenales, (en torno a los 200, según las cifras que maneja el Arzobispado de Barcelona), que concelebrarán junto al Santo Padre.

A la ceremonia asistirán 8.000 personas con invitación, de las cuales cuatro mil estarán en el interior de la basílica, mientras que otras cuatro mil lo harán desde las zonas exteriores, concretamente en la plaza que hay frente a la fachada del Nacimiento.

Sánchez únicamente estará presente en dos actos en Madrid durante la visita apostólica de León XIV a España, ambos de caracter civil. El primero de ellos tendrá lugar el lunes 8 de junio, con un encuentro con el pontífice en la Nunciatura Apostólica. A continuación, coincidirán nuevamente en el Congreso de los Diputados.

Ese mismo día, el Papa acudirá a una oración y un homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral madrileña y, posteriormente, a un acto con la Iglesia diocesana, donde no estará presente el líder socialista, aunque desde la Moncloa han confirmado que algunos ministros asistirán a las misas que se oficiarán durante la visita del Papa a España, si bien se desconoce quiénes estarán presentes en cada uno de esos actos.