Regocijo en el PP de Madrid por la estrategia de la izquierda: dos ministros "cómplices" de Zapatero contra Ayuso

En el PP de Madrid dan palmas. La misma semana que Isabel Díaz Ayuso activa su maquinaria electoral para poner rumbo a mayo de 2027, la Audiencia Nacional detona de forma controlada una bomba en el corazón mismo del Gobierno y del PSOE: imputa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

Y decimos controlada porque el juez José Luis Calama se acogió a la tradición no escrita de posponer su demoledor auto a la celebración de las elecciones en Andalucía, que tuvieron lugar el pasado domingo, tal y como informó El Mundo.

Unos comicios que hundieron al PSOE, superado por el Partido Popular de Juanma Moreno en casi 20 puntos. María Jesús Montero – la mujer con más poder en el sanchismo – cosechaba el dudoso éxito de firmar el peor resultado de los socialistas en su historia, un hecho que no por anunciado amortiguó el durísimo golpe en el tradicional feudo andaluz.

La apuesta de Pedro Sánchez por situar a Montero al frente en Andalucía no es un hecho aislado, forma parte de un plan más amplio para consolidar su poder orgánico en las federaciones, pese a que ha resultado nefasto. Ya en Aragón la exministra Pilar Alegría hizo vivir al partido otra noche aciaga, igualando las peores cifras de los socialistas, los 18 escaños de 67 posibles que Javier Lambán obtuvo en 2015, con la diferencia de que entonces sufrió la competencia a su izquierda de un Podemos al alza que logró 14 diputados.

Ahora, todos los ojos se vuelven hacia Óscar López, ministro de Transformación Digital y secretario general de los socialistas madrileños desde que Juan Lobato cayó en desgracia, acusado de traicionar a Pilar Sánchez Acera, fiel escudera de López y actual secretaria de Organización del PSOE-M, cuando registró ante notario la conversación mantenida con ella por whatsapp en donde Sánchez Acera le hacía llegar el correo con los datos reservados de Alberto González Amador, novio de la presidenta.

Ya no es sólo un ministro más, afín a Sánchez y enviado a estrellarse deliberadamente contra Ayuso. Ahora se extiende sobre él la mancha de Zapatero. Y así lo hicieron ver dos de los pesos pesados del PP de Madrid – Alfonso Serrano y Carlos Díaz Pache- este jueves en la Asamblea, adelantando así la estrategia de los populares en campaña.

Pero López no estará solo. En el caso concreto de Madrid le acompaña Mónica García, otra ministra del Gobierno central. Y si bien es cierto que Más Madrid ha conseguido sellar la paz a tiempo con ese pacto de una única lista encabezada por la titular de Sanidad, los escándalos de corrupción cada vez mayores pueden lastrar también sus expectativas electorales.

"Lo están viendo tan crudo, que incluso los medios del régimen ya están recogiendo cable y poniendo distancia porque la ceja ya no abriga lo suficiente y ahora se separan de él. Y no sólo de él, sino también de Pedro Sánchez porque saben que sin el Consejo de Ministros, no habría delito posible. El Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, de Óscar López y de Mónica García. Todos ellos, cómplices", afirmó Pache, apuntando a la bancada de Más Madrid .

De hecho, la primera querella contra todo el Consejo de Ministros que autorizó el rescate de Plus Ultra ya ha sido presentada por el partido Iustitia Europa ante el Tribunal Supremo

Más tarde Serrano, también en la Cámara de Vallecas, se dirigió a los socialistas para recordarles su derrota sin paliativos en Andalucía. "Ya se lo he dicho, cada vez que Pedro Sánchez, pone a un ministro, batacazo. Pues aquí en Madrid, nos van a poner a dos: a la mujer responsable de la mayor huelga de la historia de España de médicos y a Óscar López Paradores".

El dirigente popular censuró los ataques de la izquierda a la presidenta por su viaje a México y los encuadró en la necesidad de los socialistas de tapar "la degradación moral y política" del PSOE con Sánchez y con Zapatero.

Pero "si no tienen vergüenza por lo menos tengan un poquito de dignidad", les dijo Serrano. "No sé que les han prometido a ustedes para hacer el papelón que hacen esta legislatura. Yo espero que lo que les hayan prometido no sea un escaño en esta Asamblea porque cada vez que los españoles hablan, lo que hacen es darle una patada a Pedro Sánchez en el culo del candidato designado, así que yo lo que haría en su lugar es que se miren entre ustedes y se pregunten: ¿cuántos vamos a quedar en mayo del 27? Ya se lo digo yo: pocos, muy pocos".