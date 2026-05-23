Así es la custodia "civil" que procesionará junto al papa León XIV en Madrid

El papa León XIV presidirá en la Plaza de Cibeles, la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el tradicional Corpus Christi, el próximo domingo 7 de junio a las 10:00 horas.

Allí se instalará un presbiterio frente a la fachada principal del Palacio de Cibeles. Tras la comunión, el Santo Padre iniciará una procesión histórica con el Santísimo Sacramento. Una procesión que arrancará desde Cibeles, para avanzar por la calle Alcalá en dirección a la Gran Vía. Al llegar a la altura de la iglesia de San José (Calatravas), la comitiva realizará un giro de 180 grados para descender de regreso hacia Cibeles ocupando el carril contrario de la vía, garantizando así la máxima visibilidad en ambos márgenes de la calle. Tras finalizar la procesión, el Papa impartirá la bendición con el Santísimo a todos los fieles presentes.

El Santísimo Sacramento procesionará en la custodia procesional de Madrid, un icono de la orfebrería renacentista española, joya del patrimonio madrileño, que fue elaborada entre 1568 y 1574 por el platero real, Francisco Álvarez a petición de la reina Isabel de Valois, esposa de Felipe II.

Lo que realmente hace única a esta custodia no solo es su historia o valor artístico sino también su singularidad, ya que no pertenece a ninguna diócesis, ni a ninguna institución religiosa ni iglesia, sino que es propiedad del Ayuntamiento de Madrid. Como Madrid no tenía Archidiócesis propia cuando fue encargada, fue financiada a través de impuestos o sisas.

Por ese motivo, su diseño mezcla elementos religiosos y profanos, algo muy poco habitual en este tipo de obras. Junto a escenas de la Pasión de Cristo y símbolos cristianos aparecen frutas, pájaros o figuras clásicas como las sibilas, incluso con el escudo de la ciudad, con el oso y el madroño.

El conjunto está formado por las andas, que son una arquitectura de columnas y cuerpos superpuestos coronados por una cúpula con la figura del Cordero de Dios. En el interior se encuentra la custodia, decorada con relieves de la Pasión y rematada por una cruz latina.