Mapa completo de calles cortadas en Madrid por la visita de León XIV: cuáles evitar y alternativas

Madrid ya tiene calendario de cortes y un mapa bastante claro de por dónde no va a ser fácil moverse en los próximos días. La visita de León XIV, prevista entre el 6 y el 9 de junio, va a concentrar buena parte de las afecciones de tráfico en dos puntos muy concretos del eje Recoletos-Castellana: la plaza de Cibeles y la de Lima, principales espacios de los actos del Pontífice.

Según el Ayuntamiento, serán aproximadamente catorce días "complicadísimos" para los madrileños, que, vivan "fuera o dentro de la ciudad", se verán afectados. De hecho, las primeras afecciones llegaron ya este jueves a Cibeles con las primeras cargas y descargas de material para la misa del domingo 7 de junio. De igual manera, en la zona de la plaza de Lima, se ocupó de forma permanente el carril izquierdo del paseo de la Castellana en sentido norte, entre la plaza de San Juan de la Cruz y Raimundo Fernández Villaverde.

Desde este sábado 23 se ha procedido también al primer corte real en Cibeles al ocuparse de forma permanente el carril derecho del paseo de Recoletos en sentido norte. Sin embargo, será desde el lunes 25 cuando los cortes comiencen a ganar intensidad.

Ese día se ocuparán las dársernas de autobuses nocturnos de Cibeles y se intervendrá en tres carriles del paseo de la Castellana para instalar la plataforma del coro de la eucaristía. Ese mismo día también arrancará el montaje del altar, aunque sin afectar a la calzada.

También el lunes, se ampliará la ocupación a todos los carriles centrales de la plaza de Lima, obligando a desviar el tráfico hacia los carriles laterales de la glorieta.

Las fechas más difíciles llegarán dos días antes de la llegada del Papa y se extenderán hasta dos días después. En Lima, el cierre prácticamente total de los carriles centrales está previsto para el 3 de junio, mientras que el bloqueo completo del tráfico en Cibeles llegará un día después, el 4.

A todo ello se suma la instalación de aseos portátiles en las inmediaciones de ambas plazas. A partir de la próxima semana se colocarán miles de unidades, con una previsión de 2.000 en el entorno de Cibeles y 800 en el de Lima.

Alternativas

Para aquellos ciudadanos a los que les resulte imprescindible hacer uso del transporte privado, el Ayuntamiento ha recomendado recurrir a la M-30 como vía principal para desplazarse.

En la almendra interior a la M-30, las calles alternativas para redistribuir el tráfico serán las siguientes: en la zona oeste, se recomiendan vías como Bravo Murillo o Santa Engracia; en el este, ejes como Serrano, Velázquez, Príncipe de Vergara, Francisco Silvela o Joaquín Costa; y para desplazamientos norte-sur, alternativas como Costa Rica, Alberto Alcocer o Doctor Esquerdo.

Por su parte, Google y Waze darán la información del tráfico actualizada en tiempo real, así como las rutas alternativas conforme evolucionen los cortes.

En paralelo, los autobuses de la EMT y Bicimad serán gratuitos del 3 al 9 de junio, y se reforzará el servicio de taxi durante los días más exigentes.

Además, el Gobierno municipal ha habilitado aparcamientos periféricos para autobuses y vehículos en distintos puntos de la ciudad —como Ifema, Valdebebas, Ciudad Universitaria, Casa de Campo, Caja Mágica o Planetario-Méndez Álvaro— con el objetivo de evitar la entrada masiva de vehículos al centro.