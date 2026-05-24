El Capricho, la "villa suburbana" mejor conservada de Madrid que enamoró hasta al mismísimo Goya

En Madrid hay jardines que se visitan y otros que parecen resistirse a ser descubiertos del todo. El Capricho, en plena Alameda de Osuna, pertenece claramente al segundo grupo. Este enclave, que fue levantado a finales del siglo XVIII, sigue funcionando bajo unas normas que hoy resultan casi insólitas en una gran ciudad: aforo limitado, acceso solo en fines de semana y festivos, prohibición de comer o entrar con perros. Y, aun así —o quizá precisamente por eso—, sigue siendo uno de los espacios más codiciados y mejor conservados de la capital.

Ahora, el Ayuntamiento de Madrid estudia cambiar parte de esa relación con el público. La futura apertura del Palacio de los Duques de Osuna como museo ha abierto la posibilidad de que el jardín también pueda visitarse entre semana.

Antonio Morcillo, subdirector general de Parques y Viveros del Ayuntamiento, nos abre las puertas de El Capricho en exclusiva. Nada más empezar el recorrido, aclara una idea: "Yo hablaría más bien de un jardín. Es un espacio que está cerrado, que tiene un perímetro delimitado, una valla y unas características de tipo paisajístico que lo hacen asimilarse más a un jardín que a un típico parque público".

La diferencia no es solo semántica. También explica buena parte de las restricciones que convierten este jardín en un caso singular dentro de Madrid. A diferencia de otros grandes espacios verdes, aquí la conservación condiciona absolutamente todo. Y es que el recinto mantiene prácticamente intacta la idea original que concibió la duquesa de Osuna hace más de dos siglos, algo poco común en una ciudad donde otros jardines históricos, como El Retiro, han sido profundamente transformados con el paso del tiempo. Y eso, insiste Morcillo, obliga a una gestión distinta.

Un jardín con "Caprichos"

Entre sus calles verdes aparecen pequeñas arquitecturas repartidas por toda la finca. Son los denominados "caprichos" —de ahí el nombre del jardín—: templetes, construcciones ornamentales y pabellones concebidos para sorprender a los invitados de la aristocracia ilustrada. Muchos ni siquiera fueron diseñados para ser habitados. "Eran más para impresionar a los visitantes. Son, por así decirlo, decorados", explica el responsable municipal.

Ese carácter frágil explica por qué muchos espacios nunca podrán abrirse completamente al público. Morcillo se refiere a ellos como "arquitecturas efímeras", ya que fueron levantadas con materiales extremadamente modestos. Según explica, algunas apenas aguantarían en pie días con un tránsito continuo de visitantes.

La paradoja es que el elemento que hoy más curiosidad despierta entre los madrileños no pertenece a aquella época ilustrada. Está bajo tierra y pertenece al siglo XX. Se trata de un búnker de la Guerra Civil que funcionó como centro de mando del Ejército republicano. "Los ciudadanos sienten mucha curiosidad por el búnker de El Capricho", admite el entrevistado, pero, a su juicio, "no es, ni de lejos, el elemento patrimonial más importante".

Para el Ayuntamiento, "el gran protagonista de este jardín es ese patrimonio paisajístico y vegetal", aunque las arquitecturas efímeras sean, como señala Morcillo, "el complemento ideal".

Mantener todo eso requiere un trabajo constante. Actualmente trabajan allí de forma fija alrededor de doce jardineros, además de informadores, personal de vigilancia y equipos para restauraciones concretas. Tras el paso de Filomena, por ejemplo, varios elementos como el Casino de Baile o el Fortín han tenido que ser restaurados.

Actualmente, dentro del jardín solo pueden permanecer mil personas al mismo tiempo. Cuando se alcanza el aforo, las puertas se cierran hasta que salen visitantes. Sin embargo, la futura apertura del Palacete de El Capricho como museo podría modificar parcialmente esa dinámica. El edificio, rehabilitado por el Área de Cultura, se encuentra ya en fase de dotación museográfica. "Se plantea la posibilidad de ofrecer una serie de visitas guiadas a las personas que acudan a visitar ese museo", señala Morcillo. Eso sí, cualquier ampliación del acceso estará controlada "con un guía" para evitar la masificación.

Lo que "no entra dentro de los planes" del Ayuntamiento, al menos de momento, es cambiar las normas que han convertido a El Capricho en una rareza dentro de Madrid. No habrá pícnics sobre el césped ni acceso con mascotas. Tampoco se permitirá entrar con bicicletas o patines.

Unas normas que cobran sentido cuando Morcillo recuerda que El Capricho, en realidad, nunca fue concebido como un parque público. La duquesa de Osuna lo creó como una "villa suburbana" para escapar de la corte madrileña. A finales del siglo XVIII, estas fincas estaban de moda entre la nobleza como espacios para organizar encuentros culturales y recepciones privadas. "La duquesa concibió esto como un todo y, por lo tanto, el ciudadano también lo tiene que entender, lo tiene que disfrutar como un todo", insiste.

Por este jardín pasaron Moratín, Boccherini o Iriarte. También varios reyes, como Fernando VII o Isabel II. Pero, sobre todo, "el personaje más importante que pasó temporadas y que conoció perfectamente este palacio fue Francisco de Goya". La relación entre el pintor y la duquesa "pasó a ser una relación personal muy directa", cuenta Morcillo. Eso explica que, a la muerte de la aristócrata, en el palacete llegaran a reunirse hasta 23 obras del pintor aragonés.