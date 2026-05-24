Nueva agresión en Madrid: un joven de 20 años apuñalado en la estación de Puente Alcocer

Un joven de unos 20 años ha resultado herido grave durante la madrugada de este domingo tras sufrir una agresión con arma blanca en la estación de Renfe de Puente Alcocer, situada en el distrito madrileño de Villaverde.

El aviso a los servicios de emergencia se produjo alrededor de las 00:15 horas, según ha informado Emergencias Madrid. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Samur-Protección Civil, que atendieron al joven en el lugar de la agresión antes de trasladarlo al hospital.

Los sanitarios comprobaron que la víctima presentaba varias heridas de arma blanca, entre ellas al menos dos puñaladas en la espalda. Tras una primera asistencia en la estación, los equipos médicos consiguieron estabilizar al joven antes de evacuarlo en una ambulancia al hospital, donde ingresó en estado grave.

Agresión en estación Puente Alcocer, #Villaverde.@SAMUR_PC atiende a un joven de unos 20 años con varias heridas por arma blanca. Trasladado grave y estable al hospital.@policiademadrid acompaña al convoy sanitario para facilitar el traslado.@policia investiga la agresión. pic.twitter.com/k2YjoGwtGl — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) May 24, 2026

Investigación abierta

La Policía Municipal de Madrid acompañó al convoy sanitario para agilizar el traslado del herido hasta el centro hospitalario. Por su parte, agentes de la Policía Nacional han abierto una investigación para determinar las circunstancias de la agresión e identificar al autor o autores del ataque.

Hasta el momento no han trascendido más datos sobre el origen de la agresión ni sobre posibles detenciones relacionadas con los hechos.