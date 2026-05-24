Once detenidos por convocar "kedadas" ilegales de coches y carreras clandestinas en el sur de Madrid

La Guardia Civil ha detenido a once personas por su presunta participación en carreras ilegales y en la organización de concentraciones multitudinarias de vehículos modificados en distintos puntos del país. Las reuniones, conocidas como 'kedadas', se celebraban principalmente en municipios del sur de la Comunidad de Madrid y llegaron a congregar a más de 500 asistentes.

La investigación, desarrollada por agentes de la Agrupación de Tráfico, comenzó el pasado verano tras detectarse varias carreras ilegales en carreteras y autovías. Desde entonces, los investigadores han identificado a los supuestos organizadores y participantes habituales de estos encuentros, que se convocaban a través de redes sociales.

Según ha informado la Guardia Civil, las concentraciones se organizaban mediante publicaciones en redes sociales donde se difundían el lugar, la fecha y la hora de celebración. Los encuentros tenían lugar habitualmente durante los fines de semana y reunían a conductores procedentes de diferentes comunidades autónomas.

Las zonas más frecuentes para estas reuniones se encontraban en municipios del sur de Madrid, como Fuenlabrada, Pinto, Valdemoro, Coslada y la capital madrileña, aunque los participantes también se desplazaban a otros puntos del país, entre ellos Cuenca, Navarra y Toledo.

Durante los desplazamientos entre unas localizaciones y otras, los investigados realizaban presuntamente carreras ilegales y maniobras peligrosas que, según la Guardia Civil, "ponían en riesgo la seguridad del resto de usuarios de las vías".

#OperacionesGC | 11 personas detenidas por organizar carreras ilegales 📍 Madrid, Cuenca, Navarra y Toledo. 👮🏻‍♂️ La #AgrupaciónDeTráfico detectó concentraciones masivas de vehículos modificados. 🔍 Convocadas por redes sociales, se empleaban pasamontañas y matrículas manipuladas… pic.twitter.com/BYhCtt0KaP — Guardia Civil (@guardiacivil) May 24, 2026

Los organizadores adoptaban distintas medidas para dificultar su identificación por parte de los agentes. Entre ellas, utilizaban pasamontañas y manipulaban las placas de matrícula de los vehículos.

Además de las carreras ilegales, los agentes investigan la presunta comisión de delitos relacionados con conducción temeraria, falsedad documental y desobediencia grave a agentes de la autoridad durante el desarrollo de estas concentraciones.

Cuatro vehículos intervenidos

La operación desarrollada por la Guardia Civil se ha saldado hasta el momento con la detención de once hombres de entre 18 y 25 años, todos ellos con antecedentes policiales y de distintas nacionalidades.

Durante la operación, los agentes también han intervenido cuatro vehículos presuntamente utilizados en las concentraciones y diverso material empleado en las reuniones, como bengalas y pasamontañas.