Cae una red de prostitución que obligaba a sus víctimas a "ingerir píldoras abortivas" y realizar "rituales de santería"

La Policía Nacional ha asestado un golpe contra el crimen organizado al detener, en tres operaciones distintas llevadas a cabo en la capital de España y Alicante, a un total de once personas acusadas de trata de seres humanos. Los agentes han logrado desarticular dos redes criminales y clausurar un par de prostíbulos donde se sometía a personas en situación de extrema precariedad económica a tratos denigrantes. Dos de los principales implicados ya han ingresado en prisión provisional, enfrentándose a graves cargos que incluyen el blanqueo de capitales y la pertenencia a organización criminal vinculada a la prostitución.

El entramado basaba su actividad en el engaño premeditado. Las víctimas eran embaucadas en sus países de origen con falsas promesas laborales. Sin embargo, al pisar territorio español, se les comunicaba de forma repentina que habían contraído una deuda de 10.000 euros, cantidad inasumible que debían saldar ejerciendo la prostitución bajo un estricto régimen de esclavitud.

En uno de los pisos registrados, los agentes rescataron a una menor de 15 años. La joven era obligada a coordinar ininterrumpidamente la actividad ilícita, llegando a atender hasta un centenar de llamadas telefónicas diarias a través de cuatro teléfonos móviles para informar a los clientes de las diferentes tarifas y servicios.

Cámaras de vigilancia y drogas

La investigación se inició a finales del pasado año gracias a la denuncia de una de las afectadas. Los testimonios recabados por los agentes revelaron un escenario atroz. Los proxenetas ejercían un control permanente mediante cámaras de vigilancia instaladas en las propias habitaciones, a través de las cuales incluso les hablaban de madrugada para impedir que descansaran. Además, recurrían a infames rituales de santería para quebrar psicológicamente a sus cautivas. El sometimiento era absoluto: se les forzaba a consumir diversos estupefacientes y a mantener relaciones sin ninguna medida de protección, provocando que varias de ellas hayan contraído enfermedades de transmisión sexual.

En otra de las intervenciones programadas, las fuerzas de seguridad liberaron a otras cuatro mujeres que sufrían unas malas condiciones laborales. Las estrictas normas impuestas por sus captores incluían la obligación de trabajar todos los días de la semana y acatar un severo sistema de multas económicas. Se les sustraían 100 euros de la recaudación si llegaban tarde o si se negaban a trabajar estando gravemente indispuestas. Negarse a satisfacer cualquier exigencia, por vejatoria que fuera, estaba terminantemente prohibido. Como consecuencia de estas agresiones sistemáticas, algunas quedaron embarazadas y fueron forzadas a ingerir píldoras abortivas para no interrumpir su plena disponibilidad para el negocio.

Finalmente, el tercer operativo policial se desencadenó tras el aviso de otra mujer que denunció su situación límite. En este caso concreto, el captador obtenía fotografías íntimas bajo la apariencia de una suculenta oferta laboral en internet. Estas imágenes se convertían poco después en una incesante herramienta de chantaje. Si las víctimas intentaban escapar, sufrían la amenaza directa de que todo ese material privado sería revelado para que sus familias descubrieran a qué se dedicaban forzosamente.