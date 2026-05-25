Caída del servicio 112 en Madrid: habilitados teléfonos alternativos para emergencias

Una incidencia técnica está afectando desde primera hora de este lunes al servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, lo que está impidiendo que el centro coordinador reciba con normalidad las llamadas de los ciudadanos.

La alerta ha sido comunicada por Emergencias 112 Comunidad de Madrid a través de sus canales oficiales, donde se informa de que el fallo técnico está dificultando la atención habitual del servicio de emergencias.

‼️ Debido a problemas técnicos, la recepción de llamadas al teléfono de emergencias #Madrid112 no se presta con normalidad. Si no logra comunicar con el 1-1-2, use los teléfonos alternativos 061, 091 y 092. Se está trabajando en solucionar la incidencia lo antes posible.… pic.twitter.com/5n0VeEg50v — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) May 25, 2026

Ante esta situación, las autoridades han pedido a los madrileños que, en caso de no lograr contactar con el 112, utilicen temporalmente otros teléfonos habilitados para emergencias:

061 : emergencias sanitarias (SUMMA 112 y SAMUR).

: emergencias sanitarias (SUMMA 112 y SAMUR). 091 : Policía Nacional.

: Policía Nacional. 092: Policía Municipal.

Desde Emergencias 112 han señalado que los equipos técnicos trabajan ya para localizar el origen de la incidencia y recuperar el servicio "lo antes posible".

Asimismo, se recomienda a la ciudadanía difundir estos números alternativos entre familiares y personas cercanas, especially entre personas mayores, mientras continúan las labores para restablecer el funcionamiento normal del teléfono de emergencias.