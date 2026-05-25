La otra cara de la visita del papa León XIV: el gigantesco engranaje que moverá Madrid del 6 al 9 de junio

La visita del Papa León XIV a Madrid, prevista entre el 6 y el 9 de junio, movilizará a la Comunidad de Madrid en un despliegue institucional, logístico y humano sin precedentes recientes en la capital. El Gobierno regional ha diseñado un amplio operativo que combinará refuerzos extraordinarios en transporte público, sanidad y emergencias con una intensa programación cultural y una estrategia de proyección internacional que convertirá durante varios días a la Puerta del Sol en el principal centro mediático del país.

La Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica, se transformará en un Centro Internacional de Prensa de más de 3.600 metros cuadrados preparado para funcionar las 24 horas del día y acoger a más de 2.000 periodistas acreditados de medios nacionales e internacionales. Allí se centralizará la cobertura informativa de todos los actos del Pontífice, con más de 700 puestos de trabajo, áreas específicas para televisiones, radios y prensa escrita, así como una plataforma exterior destinada a retransmisiones en directo desde la propia Puerta del Sol.

El Ejecutivo madrileño quiere aprovechar la visita papal para proyectar una imagen de región abierta y acogedora. Bajo el lema Madrid, comunidad, las fachadas institucionales se engalanarán con la imagen oficial del evento, mientras la Real Casa de Correos se iluminará con los colores amarillo y blanco de la bandera vaticana durante la estancia del Pontífice.

El operativo previsto trasciende la dimensión simbólica. La Comunidad ha activado una compleja estructura de coordinación sanitaria y de emergencias ante la previsión de una llegada masiva de peregrinos y visitantes. El SUMMA 112 reforzará cada jornada con más de 40 mandos y efectivos especiales el dispositivo habitual, ya integrado diariamente por más de 560 profesionales sanitarios. A ello se sumará un incremento de personal en la sala de operaciones de Madrid 112 y la colaboración de bomberos, Protección Civil y servicios logísticos de emergencia.

La previsión de grandes concentraciones de personas obligará también a un importante esfuerzo en materia de abastecimiento. Canal de Isabel II instalará 18 estructuras de suministro con 162 puntos de agua repartidos entre Plaza de Lima, Paseo de la Castellana y Plaza de Cibeles, además de desplegar vehículos especiales para personas con movilidad reducida y mantener operativas fuentes públicas en los recorridos previstos.

Refuerzo de Metro y autobuses

Uno de los capítulos más sensibles del operativo será la movilidad. Metro de Madrid incrementará hasta un 125 % la frecuencia de trenes en varias líneas durante los principales actos religiosos y multitudinarios. Entre el 6 y el 9 de junio circularán hasta 42 trenes adicionales, una cifra que ascenderá a 55 convoyes durante la jornada central del domingo 7, coincidiendo con la gran misa prevista en Cibeles.

Las líneas 1, 6, 7, 8, 9 y 10 serán algunas de las más reforzadas, mientras que varias estaciones del centro permanecerán cerradas en determinados momentos por razones de seguridad. Sol, Ópera, Banco de España, Retiro o Chueca figuran entre los puntos donde los trenes podrían dejar de efectuar parada según evolucione la afluencia de público y las directrices de Policía Nacional y Delegación del Gobierno.

También los autobuses interurbanos y la EMT adaptarán sus servicios. El Consorcio Regional de Transportes incorporará un centenar de vehículos adicionales para conectar la capital con municipios donde se alojarán peregrinos, mientras que la EMT reforzará especialmente las líneas nocturnas y reorganizará recorridos afectados por cortes y ocupaciones de vía pública.

La llegada de miles de visitantes tendrá además impacto directo en colegios, instalaciones deportivas y grandes recintos de la ciudad. Cerca de 80 centros educativos públicos podrán utilizarse para alojamiento temporal de peregrinos y voluntarios, principalmente en patios y gimnasios, sin interferir en la actividad lectiva. Espacios como el Movistar Arena o IFEMA Madrid acogerán encuentros con representantes de la sociedad civil y voluntarios con el Papa.

Junto a la dimensión organizativa, la Comunidad pretende convertir la estancia del Pontífice en un escaparate cultural y gastronómico. Los Teatros del Canal ofrecerán durante la madrugada del 7 de junio una programación gratuita de música y danza dirigida especialmente a jóvenes peregrinos bajo el título No la debemos dormir. Conciertos, sesiones de DJ y actuaciones del Ballet Español de la Comunidad de Madrid formarán parte de una noche concebida para acompañar los actos religiosos.

La hostelería y la repostería tradicional madrileña también se sumarán al acontecimiento. Más de medio centenar de establecimientos próximos a Sol ofrecerán descuentos y menús especiales para periodistas acreditados, mientras pastelerías históricas elaborarán dulces conmemorativos y exhibiciones de repostería tradicional madrileña para visitantes y medios internacionales.

El despliegue llegará incluso a la imagen del transporte público. Metro pondrá en circulación un tren vinilado con motivos alusivos a León XIV y emitirá medio millón de tarjetas Multi con diseño conmemorativo. Parte de la flota de autobuses interurbanos también lucirá imágenes de la visita papal.

Madrid se prepara así para vivir durante varios días una de las mayores movilizaciones organizativas de los últimos años, en un acontecimiento que combinará ceremonia religiosa, proyección internacional y desafío logístico en una ciudad acostumbrada a grandes eventos, pero que volverá a convertirse, por unos días, en el epicentro de la atención mundial.